TuSimple стал первым стартапом-«единорогом» на рынке беспилотных грузовиков

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Американско-китайский стартап TuSimple, который занимается автоматизацией тягачей от Peterbilt, привлек $95 млн в раунде финансирования D. В компанию вложилась китайская корпорация Sina, которая владеет сервисом микроблогов Weibo, а также гонконгская инвестиционная фирма Composite Capital. Всего за четыре года существования производителю робофур удалось привлечь $178 млн.

После завершения раунда общая оценка TuSimple достигла $1 млрд. Таким образом, стартап стал первым в мире «единорогом» на рынке беспилотных грузовиков.

Собранные деньги, как утверждается, пойдут на оснащение автопилотом новой партии грузовиков — к июню их число вырастет с нынешних 12 до 50. Также стартап планирует начать испытания роботизированных тягачей в Техасе и Нью-Мехико.

В настоящее время TuSimple тестирует беспилотные фуры в Аризоне и Неваде — два грузовика ежедневно совершают три-пять коммерческих рейсов. Они передвигаются со скоростью 105 км/ч и еженедельно приносят стартапу по $3300 каждая.

Пока что тягачам запрещено выезжать на дороги в «настоящем автономном» режиме — в кабине всегда присутствуют водитель и инженер, которые безустанно контролируют работу системы. Но компания надеется, что к 2020–2021 году за рулем останется только оператор для наблюдения за автопилотом.

Источник: hightech.plus