Unity показала “Book of the Dead” – демо интерактивной истории от первого лица с кинематографическим качеством рендеринга

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Команда Unity, ответственная за создание короткометражек “Adam” (2016) и “The Blacksmith” (2015) опубликовала очередное техно-демо “Book of the Dead” в котором представлен реальный геймплей проекта, представляющего собой интерактивную история от первого лица. Ролик призван продемонстрировать возможности платформы Unity 2018 по созданию высококачественных эффектов для современных игр.

В частности, речь идет о технологии High-Definition Scriptable Render Pipeline, которая скоро будет доступна для разработчиков в публичной бете Unity 2018.1. Окружающий мир был создан с помощью инструментов Quixel Megascans и сканирования реальныех природных объектов для их дальнейшего использования при рендеринге игр. Освещение сцен построено на экспериментальном наборе Delighting Tool, разработанном в Unity Labs.

По мнению разработчиков в демо “Book of the Dead” объединены элементы кинофильма и игры, так как проект позволяет игроку свободно исследовать окружающий мир, но в то же время предлагает “монтажную склейку”, если необходимо быстро перенестись в новую локацию.

В отличие от классических игр от первого лица, камера в этом проекте работает по кинематографическим принципам – у нее есть свой “реальный” вес и инерция, а ракурс съемки, скорость проводок и дрожание объектива зависят от эмоционального состояния протагониста и текущего этапа прохождения игры.

Источник: Unity