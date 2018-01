Утечка: Steam объявит распродажу Lunar New Year Sale с 15 по 19 февраля 2018 года

По всей видимости игровой сервис Steam не собирается ждать до лета, чтобы объявить очередную распродажу. Согласно данным ресурса Steam Database (который никак не связан с Valve), распродажа Lunar New Year Sale / “Распродажа Лунного Нового года” стартует уже через три недели и продлится четыре дня – с 15 по 19 февраля 2018 года.

Информацию об этом представители сервиса опубликовали в собственном twitter-аккаунте:

The next @steam_games sale is Lunar New Year Sale and will run from February 15th to 19th.

Thanks to Steam Direct, it now takes less than 5 hours for that information to leak.

— Steam Database (@SteamDB) 23 января 2018 г.