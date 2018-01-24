Утечка: Steam объявит распродажу Lunar New Year Sale с 15 по 19 февраля 2018 года

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По всей видимости игровой сервис Steam не собирается ждать до лета, чтобы объявить очередную распродажу. Согласно данным ресурса Steam Database (который никак не связан с Valve), распродажа Lunar New Year Sale / “Распродажа Лунного Нового года” стартует уже через три недели и продлится четыре дня – с 15 по 19 февраля 2018 года.

Информацию об этом представители сервиса опубликовали в собственном twitter-аккаунте:

The next @steam_games sale is Lunar New Year Sale and will run from February 15th to 19th. Thanks to Steam Direct, it now takes less than 5 hours for that information to leak. — Steam Database (@SteamDB) 23 января 2018 г.

Напомним, что в прошлом году распродажа «Лунный Новый год» прошла примерно в то же время, с 5 по 12 февраля 2017 года.

Отметим, что помимо крупнейших распродаж, которые Steam традиционно проводит летом и зимой, сервис также иногда предлагает игрокам менее масштабные тематические акции, посвященные виртуальной реальности, аниме, Хэллоуину, Черной Пятнице и т.д.

Источник: Steam Database