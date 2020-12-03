В 5 сезоне 2 главы Fortnite появился Мандалорец с Грогу из Star Wars, вскоре к ним присоединится Кратос из God of War [трейлер]

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После успешного завершения боя со злодеем Галактусом из вселенной Marvel, в котором приняли участие 15,3 млн игроков, Epic Games официально запустила новый пятый сезон второй главы «королевской битвы» Fortnite.

На игровом острове открылся Эпицентр (Zero Point) и образовалась петля времени, чем воспользовался агент Джоунс, призвав величайших охотников различных вселенных поучаствовать в масштабной охоте. Так на остврое появились гладиатор, викинг, ковбой, аниме-боец и, на сладкое, Мандалорец вместе с Грогу (он же Baby Yoda).





Практически сразу появились тизеры с Кратосом из серии игр God of War, который также присоединится к бойцам в Zero Point, но произойдет это чуть позже.

Напомним, что недавно Epic Games представила подписку Fortnite Crew стоимостью $12 в месяц с боевым пропуском, игровой валютой и эксклюзивными предметами.

Источник: Polygon (1, 2)