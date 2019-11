В Disney+ появится возможность посмотреть первые 19 сезонов «Симпсонов» в формате 4:3

Когда онлайн-кинотеатр Disney+ запустился 12 ноября, пользователи обнаружили, что в первых 19 сезонах «Симпсонов», которые изначально выходили в формате 4:3, изображение было «адаптировано» под широкоформатное 16:9 — или, точнее говоря, буквально обрезано, из-за чего в некоторых сценах пропали визуальные шутки. Кроме того, в некоторых моментах картинку еще и растянули, нарушив пропорции персонажей.

Not only are the classic Simpsons episodes on Disney+ awkwardly cropped, but they’re stretched in a lot of places too. Bart’s head looks 4 inches wider here: pic.twitter.com/fCpmTPasGj

— Tristan Cooper (@TristanACooper) 12 ноября 2019 г.