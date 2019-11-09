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В EGS и Steam стартовал предзаказ Death Stranding

В EGS и Steam стартовал предзаказ Death Stranding

В EGS и Steam стартовал предзаказ Death Stranding


В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов на Death Stranding — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, и выйдет одновременно в обоих сервисах.

И в Steam, и в EGS предзаказать можно пока только обычное издание — других нет (отметим, что на консоли Sony доступна также расширенная версия). В обоих магазинах цена на игру одинакова — 1799 грн. Издателем проекта на РС выступает 505 Games, наиболее известная по Control и Brothers: A Tale of Two Sons.

Точная дата релиза ПК-версии все еще неизвестна. На PS4 игра вышла 8 ноября.

P.S. К выходу Death Stranding на консоли компания Sony подготовила специальный рекламный ролик, предлагающий оценить новинку на PlayStation 4 Pro, — с достаточно неожиданной концовкой. Сюжет видео раскрывается под музыку британского композитора Макса Рихтера.

Несмотря на то, что в ролике не указывается, что именно за город в нем запечатлен, жители Киева распознали достаточно знакомые локации. В частности, среди кадров:

  • «затопленная» станция киевского метро «Дорогожичи» со стеклянным куполом;
  • желтый автобус «Богдан»;
  • перекресток улиц Саксаганского и Антоновича в центре столицы;
  • интерьер супермаркета «Велика Кишеня» на ул. Урицкого;
  • развязка у Почтовой площади;
  • библиотека Вернадского.

Источник: DTF

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