В EGS и Steam стартовал предзаказ Death Stranding

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В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов на Death Stranding — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, и выйдет одновременно в обоих сервисах.

И в Steam, и в EGS предзаказать можно пока только обычное издание — других нет (отметим, что на консоли Sony доступна также расширенная версия). В обоих магазинах цена на игру одинакова — 1799 грн. Издателем проекта на РС выступает 505 Games, наиболее известная по Control и Brothers: A Tale of Two Sons.

Точная дата релиза ПК-версии все еще неизвестна. На PS4 игра вышла 8 ноября.

P.S. К выходу Death Stranding на консоли компания Sony подготовила специальный рекламный ролик, предлагающий оценить новинку на PlayStation 4 Pro, — с достаточно неожиданной концовкой. Сюжет видео раскрывается под музыку британского композитора Макса Рихтера.

Несмотря на то, что в ролике не указывается, что именно за город в нем запечатлен, жители Киева распознали достаточно знакомые локации. В частности, среди кадров:

«затопленная» станция киевского метро «Дорогожичи» со стеклянным куполом;

желтый автобус «Богдан»;

перекресток улиц Саксаганского и Антоновича в центре столицы;

интерьер супермаркета «Велика Кишеня» на ул. Урицкого;

развязка у Почтовой площади;

библиотека Вернадского.

Источник: DTF