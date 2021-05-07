В Epic Games Store бесплатно раздают приключенческий экшен Pine
Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игры. На этой неделе можно пополнить свои коллекции игрой Pine.
Pine – это приключенческий экшен с развивающимся открытым миром. В этой игре человек не является вершиной пищевой цепочки, и для выживания придётся сражаться либо против различных существ, либо бок о бок с ними. Игроку предстоит управлять подростком по имени Хью, который путешествует по просторам Эвольмара в поисках нового дома для своего племени. При этом нужно будет заниматься исследованиями, знакомиться с богатой экосистемой Эвольмара, сражаться, создавать предметы, торговать, общаться с различными жителями острова и выполнять их задания.
Бесплатная раздача игры Pine будет проходить до 13 мая. Получить игру можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.