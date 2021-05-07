В Epic Games Store бесплатно раздают приключенческий экшен Pine

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Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игры. На этой неделе можно пополнить свои коллекции игрой Pine.

Pine – это приключенческий экшен с развивающимся открытым миром. В этой игре человек не является вершиной пищевой цепочки, и для выживания придётся сражаться либо против различных существ, либо бок о бок с ними. Игроку предстоит управлять подростком по имени Хью, который путешествует по просторам Эвольмара в поисках нового дома для своего племени. При этом нужно будет заниматься исследованиями, знакомиться с богатой экосистемой Эвольмара, сражаться, создавать предметы, торговать, общаться с различными жителями острова и выполнять их задания.

Бесплатная раздача игры Pine будет проходить до 13 мая. Получить игру можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.