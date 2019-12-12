В Fortnite добавили режим split-screen на консолях PS4 и Xbox One

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Консольные игроки в королевскую битву Fortnite в последнем обновлении получили возможность включить режим «разделенного экрана» (split-screen). Функция поддерживается игровыми приставками PS4 и Xbox One, для ее включения достаточно установить последнее обновление Fortnite 11.30.

Режим разделенного экрана позволяет играть на одной приставке вместе с другом в режимах Duos и Squad. Естественно, каждый из игроков получит вдвое меньший размер экрана, чем в одиночку, зато теперь для игры в Fortnite можно будет приходить в гости, а не играть каждый у себя дома.

Разработчики предупредили, что это ранняя версия режима разделенного экрана, которую будут улучшать по ходу появления замечаний от игроков. Всем, кто столкнется с проблемами в данном режиме, рекомендуют сообщать об ошибках с помощью функции обратной связи в игре.

Напомним, что в ближайшую субботу, 14 декабря 2019 года, компании Disney и Epic Games проведут совместный показ эксклюзивного фрагмента фильма Star Wars: The Rise of Skywalker в виртуальном «Кошмарном кинотеатре» онлайн-шутера Fortnite.

Источник: Engadget