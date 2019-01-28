В ходе Всемирного экономического форума в Давосе эксперты сделали ряд неутешительных заявлений касательно будущего биткоина

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Проследить за падением не только курса, но и популярности подешевевшего за последний год в 5,5 раз биткоина можно на примере Всемирного экономического форума в Давосе. В январе 2018 года швейцарский горнолыжный курорт пестрел табличками «Крипто» и «Блокчейн», а криптовалюты были одной из главных тем для дискуссий. Незадолго до этого, в декабре 2017 года, курс BTC достиг рекордной отметки в $20 тыс.

В настоящее время стоимость биткоина не превышает $3600, и на ВЭФ-2019 уже нет места криптоэнтузиазму, а все обсуждения сводятся к мрачным прогнозам.

«Есть ощущение, что наступил криптовалютный кризис, причем не только экономический, но и политический. Павильоны чаще всего пустуют, а большинство гостей на тематических площадках — это сами представители криптоиндустрии. Некоторые мероприятия в принципе отменили, — делится своими впечатлениями глава децентрализованной сети Ambrosus Энджел Версетти в комментарии Bitcoin.com. — Криптовалютное общество деморализовано и находится в полной неопределенности. 99% криптовалютных энтузиастов как будто испарилось. По сравнению с прошлым годом — это небо и земля».

«Я уверен, что курс биткойна опустится до нуля. Технология сама по себе замечательная, но валютой я BTC не считаю. Для этого попросту нет каких-либо предпосылок», — отметил основатель венчурного фонда BCG Digital Ventures Джефф Шумахер в ходе дискуссии, организованной CNBC.

Аналогичное заявление сделал Кеннет Рогофф, профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист МВФ. Он категорически отказывается верить в светлое будущее криптовалют.

«Шансы, что они превзойдут по популярности традиционные формы денег, сейчас равны нулю», — признал эксперт.

С ним согласен Готфрид Лейббрандт, генеральный директор Swift. По его мнению, пузырь криптовалют никуда не исчез, а потому рассчитывать на них по-прежнему опасно.

Источник: hightech.plus