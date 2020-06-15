В культовый шутер Counter-Strike 1.6 теперь можно играть бесплатно прямо в браузере





О существовании франшизы Counter-Strike знает, пожалуй, любой, кто хотя бы сколько-нибудь интересовался играми — в прошлом году культовой серии, которая выросла из простой модификации к Half-Life и впоследствии оказала огромное влияние на индустрию командных игр в частности и киберспорт в целом стукнуло 20 лет (наверняка сейчас многие почувствовали себя старше). И вот сейчас команда проекта CS-Online.Club перенесла культовую часть Counter-Strike 1.6 в браузер.

Игра доступна абсолютно бесплатно (без регистрации и СМС), так что любой желающий может тряхнуть стариной и вспомнить молодость, запустив проект без лишних заморочек. При первом запуске игра загрузит на диск некоторые необходимые файлы, после чего можно побегать в любимую CS (острожно, сегодня только понедельник) со случайными игроками на хорошо знакомых картах de_dust/dust2, cs_assault и других.

За отдельную плату можно арендовать частный сервер, чтобы играть только со своими друзьями. Среди особенностей проекта можно отметить Gold-валюту и премиум-аккаунт со снятыми лимитами на раунды и двойным множителем для cash-очков специальной программы лояльности, которые можно использовать для покупки скинов и льгот в магазине, а также будущих игр в режиме Clan War.

Источник: CS-Online.Club