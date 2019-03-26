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В Пекине начались испытания роботов-охранников Meibao
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В Пекине начались испытания роботов-охранников Meibao

В Пекине начались испытания роботов-охранников Meibao

В одном из жилых комплексов Пекина ночного сторожа заменили роботом под названием Meibao. Автономный охранник высотой 1,7 метров обходит территорию и отмечает все подозрительное, используя встроенный тепловизор, ряд камер и систему распознавания лиц.

Как сообщается, выявив угрозу, Meibao тут же передает сигнал в центр управления и включает сигнализацию. При этом устройство способно не только реагировать на незнакомцев, но также извещать об угрозе пожара.

Помимо этого, аппарат оборудован умной системой навигации и дисплеем для общения с местными жителями: по запросу жильца Meibao может предоставить прогноз погоды, включить музыку или рассказать «увлекательную историю».

Предположительно, технологию будут тестировать до конца апреля. Разработан же Meibao инженерами Пекинского института автоматизированного аэрокосмического управления (BAACI).

Источник: hightech.plus

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