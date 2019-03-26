В Пекине начались испытания роботов-охранников Meibao

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В одном из жилых комплексов Пекина ночного сторожа заменили роботом под названием Meibao. Автономный охранник высотой 1,7 метров обходит территорию и отмечает все подозрительное, используя встроенный тепловизор, ряд камер и систему распознавания лиц.

Как сообщается, выявив угрозу, Meibao тут же передает сигнал в центр управления и включает сигнализацию. При этом устройство способно не только реагировать на незнакомцев, но также извещать об угрозе пожара.

Помимо этого, аппарат оборудован умной системой навигации и дисплеем для общения с местными жителями: по запросу жильца Meibao может предоставить прогноз погоды, включить музыку или рассказать «увлекательную историю».

Meibao, a robot police officer starts patrol in a Beijing community. Integrating facial recognition, man-machine communication and infrared thermal imagery, Meibao can recognize strangers, make early warning for fires and provide useful information to residents. pic.twitter.com/HFyeNZknJC — China News 中国新闻网 (@Echinanews) March 22, 2019

Предположительно, технологию будут тестировать до конца апреля. Разработан же Meibao инженерами Пекинского института автоматизированного аэрокосмического управления (BAACI).

Источник: hightech.plus