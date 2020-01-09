В Steam станет намного проще находить и покупать отдельные саундтреки

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Valve анонсировала долгожданное изменение в магазине Steam, которое упростит поиск и покупку оригинальных саундтреков к играм. Соответствующее обновление, которое ознаменует переход на новую систему саундреков, выйдет 20 января — в этот же день стартует специальная распродажа.

С выходом обновления саундтреки в Steam перестанут быть дополнительным контентом и станут отдельным типом приложения. Иными словами, появится возможность покупать и скачивать саундтреки отдельно от самих игр. Сейчас пользователи вынуждены покупать саундреки в дополнениях, что не очень удобно. Собственно, после того, как саундреки станут отдельным типом приложения, появятся следующие возможности:

пользователи могут покупать саундтреки, не покупая саму игру;

пользователи могут скачивать саундтреки, не скачивая саму игру;

пользователи могут находить загруженные и купленные саундтреки и управлять ими прямо в новой библиотеке Steam;

пользователи могут настроить папку /music/ в Steam, куда будут сохраняться все саундтреки, то есть их теперь не придётся искать по подпапкам в играх;

разработчики могут загружать и управлять саундтреками полностью через партнёрский сайт, не используя steamcmd;

разработчики могут продавать саундтреки даже в тех регионах, где сама игра в Steam не продаётся.

Специально для саундтреков был создан новый интерфейс, через который пользователи смогут управлять своей библиотекой музыки. Сами саундтреки теперь могут включать связанный контент, включая обложку и аннотации. Их можно будет увидеть на странице подробностей саундтрека в библиотеке Steam. Что касается качества, кроме распространенного формата MP3, будет и высококачественные аудиоформаты без сжатия FLAC и WAV.

Все представление в Steam саундтреки, выпущенные в качестве DLC, можно будет без проблем конвертировать в новый тип приложения.

Дополнительная информация о саундтреках доступна в документации на сайте Steam.

Источник: Steam