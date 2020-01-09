В Steam станет намного проще находить и покупать отдельные саундтреки
Valve анонсировала долгожданное изменение в магазине Steam, которое упростит поиск и покупку оригинальных саундтреков к играм. Соответствующее обновление, которое ознаменует переход на новую систему саундреков, выйдет 20 января — в этот же день стартует специальная распродажа.
С выходом обновления саундтреки в Steam перестанут быть дополнительным контентом и станут отдельным типом приложения. Иными словами, появится возможность покупать и скачивать саундтреки отдельно от самих игр. Сейчас пользователи вынуждены покупать саундреки в дополнениях, что не очень удобно. Собственно, после того, как саундреки станут отдельным типом приложения, появятся следующие возможности:
- пользователи могут покупать саундтреки, не покупая саму игру;
- пользователи могут скачивать саундтреки, не скачивая саму игру;
- пользователи могут находить загруженные и купленные саундтреки и управлять ими прямо в новой библиотеке Steam;
- пользователи могут настроить папку /music/ в Steam, куда будут сохраняться все саундтреки, то есть их теперь не придётся искать по подпапкам в играх;
- разработчики могут загружать и управлять саундтреками полностью через партнёрский сайт, не используя steamcmd;
- разработчики могут продавать саундтреки даже в тех регионах, где сама игра в Steam не продаётся.
Специально для саундтреков был создан новый интерфейс, через который пользователи смогут управлять своей библиотекой музыки. Сами саундтреки теперь могут включать связанный контент, включая обложку и аннотации. Их можно будет увидеть на странице подробностей саундтрека в библиотеке Steam. Что касается качества, кроме распространенного формата MP3, будет и высококачественные аудиоформаты без сжатия FLAC и WAV.
Все представление в Steam саундтреки, выпущенные в качестве DLC, можно будет без проблем конвертировать в новый тип приложения.
Дополнительная информация о саундтреках доступна в документации на сайте Steam.
Источник: Steam