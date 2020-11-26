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Valve запустила осеннюю распродажу в Steam и открыла голосование за номинантов на премию Steam Awards 2020

Valve запустила осеннюю распродажу в Steam и открыла голосование за номинантов на премию Steam Awards 2020

Valve запустила осеннюю распродажу в Steam и открыла голосование за номинантов на премию Steam Awards 2020


В онлайн-магазине Steam стартовала традиционная осенняя распродажа игр — акция продлится всего неделю и завершится 1 декабря в 20:00 по киевскому времени, так что любителям скидок определенно стоит поторопиться, чтобы успеть к тому времени перебрать все предложения и пополнить свою коллекцию самыми заветными тайтлами.

Со скидками до 90% на специальной странице акции доступно немало хороших игр, включая свежие AAA-тайтлы. Всего в распродаже участвует почти 39 тысяч игр.

Подборка игр со скидками с осенней распродажи в Steam

С полным списком игр, участвующих в акции, можно ознакомиться на следующей странице. Еще можно воспользоваться инструментом отслеживания скидок SteamDB.

The Steam Awards 2020

Valve запустила осеннюю распродажу в Steam и открыла голосование за номинантов на премию Steam Awards 2020

В 2020 году премия The Steam Awards будет присуждаться в десяти весьма забавных номинациях. В девяти категориях можно выдвигать только игры, выпущенные после 3 декабря 2019 года, когда прошла предыдущая осенняя распродажа — а в номинации «Любимое дитя» можно предлагать любые уже выпущенные игры, кроме победителей прошлых лет (Warframe и GTA V).

За голосование в отборочном этапе The Steam Awards 2020 можно получить специальный значок и повысить его уровень, выполняя необходимые условия — номинировать хотя бы одну игру, предложить номинантов в каждой категории, сыграть в номинированную игру или написать ее обзор.

Голосование за номинантов The Steam Awards 2020 пройдет на зимней распродаже в Steam, а имена победителей объявят 3 января в 20:00 по киевскому времени.

Номинации премии The Steam Awards 2020

  • Игра года
  • Игра года в виртуальной реальности
  • Любимое дитя
  • Друг познается в беде
  • Выдающийся визуальный стиль
  • Самый инновационный геймплей
  • Лучшая игра, которая вам не даётся
  • Лучший саундтрек
  • Лучшая игра с выдающимся сюжетом
  • Устройся поудобнее
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