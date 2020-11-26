Valve запустила осеннюю распродажу в Steam и открыла голосование за номинантов на премию Steam Awards 2020
В онлайн-магазине Steam стартовала традиционная осенняя распродажа игр — акция продлится всего неделю и завершится 1 декабря в 20:00 по киевскому времени, так что любителям скидок определенно стоит поторопиться, чтобы успеть к тому времени перебрать все предложения и пополнить свою коллекцию самыми заветными тайтлами.
The Steam Autumn Sale is here, with great deals on thousands of games through Black Friday and Cyber Monday! 🍂https://t.co/4TuWeBDNag#SteamAutumnSale #SteamDeals pic.twitter.com/dpzcbYbRcr
— Steam (@Steam) November 25, 2020
Со скидками до 90% на специальной странице акции доступно немало хороших игр, включая свежие AAA-тайтлы. Всего в распродаже участвует почти 39 тысяч игр.
Подборка игр со скидками с осенней распродажи в Steam
- Игры серии Assassin’s Creed — скидки до 80%
- Black Mesa — 139 гривен (скидка 50%)
- Borderlands 3 — 280 гривен (скидка 67%)
- Cloudpunk — 113 гривны (скидка 33%)
- Control Ultimate Edition — 337 гривен (скидка 50%)
- Crusader Kings III — 463 гривны (скидка 20%)
- Death Stranding — 899 гривен (скидка 50%)
- DOOM Eternal — 264 гривны (скидка 67%)
- Fall Guys — 223 гривны (скидка 20%)
- Destiny 2: Forsaken — 174 гривны (скидка 50%)
- Destiny 2: Shadowkeep — 174 гривны (скидка 50%)
- Gears 5 — 119 гривен (скидка 75%)
- Hades — 263 гривны (скидка 20%)
- Halo: The Master Chief Collection — 311 гривен (скидка 35%)
- Mafia: Definitive Edition — 561 гривна (скидка 25%)
- Ori and the Will of the Wisps — 189 гривен (скидка 50%)
- Persona 4 Golden — 319 гривен (скидка 20%)
- Red Dead Redemption 2 — 602 гривны (скидка 33%)
- Resident Evil 3 — 494 гривны (скидка 67%)
- Sekiro: Shadows Die Twice — 1045 гривен (скидка 35%)
- Serious Sam 4 — 383 гривны (скидка 20%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 719 гривен (скидка 60%)
- The Sims 4 — 143 гривны (скидка 88%)
С полным списком игр, участвующих в акции, можно ознакомиться на следующей странице. Еще можно воспользоваться инструментом отслеживания скидок SteamDB.
The Steam Awards 2020
В 2020 году премия The Steam Awards будет присуждаться в десяти весьма забавных номинациях. В девяти категориях можно выдвигать только игры, выпущенные после 3 декабря 2019 года, когда прошла предыдущая осенняя распродажа — а в номинации «Любимое дитя» можно предлагать любые уже выпущенные игры, кроме победителей прошлых лет (Warframe и GTA V).
За голосование в отборочном этапе The Steam Awards 2020 можно получить специальный значок и повысить его уровень, выполняя необходимые условия — номинировать хотя бы одну игру, предложить номинантов в каждой категории, сыграть в номинированную игру или написать ее обзор.
Голосование за номинантов The Steam Awards 2020 пройдет на зимней распродаже в Steam, а имена победителей объявят 3 января в 20:00 по киевскому времени.
Номинации премии The Steam Awards 2020
- Игра года
- Игра года в виртуальной реальности
- Любимое дитя
- Друг познается в беде
- Выдающийся визуальный стиль
- Самый инновационный геймплей
- Лучшая игра, которая вам не даётся
- Лучший саундтрек
- Лучшая игра с выдающимся сюжетом
- Устройся поудобнее