Valve запустила осеннюю распродажу в Steam и открыла голосование за номинантов на премию Steam Awards 2020

В онлайн-магазине Steam стартовала традиционная осенняя распродажа игр — акция продлится всего неделю и завершится 1 декабря в 20:00 по киевскому времени, так что любителям скидок определенно стоит поторопиться, чтобы успеть к тому времени перебрать все предложения и пополнить свою коллекцию самыми заветными тайтлами.

The Steam Autumn Sale is here, with great deals on thousands of games through Black Friday and Cyber Monday! 🍂https://t.co/4TuWeBDNag#SteamAutumnSale #SteamDeals pic.twitter.com/dpzcbYbRcr

— Steam (@Steam) November 25, 2020