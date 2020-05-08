Variety: Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют роли супругов-супергероев в экранизации комикса «Ball and Chain»





Помимо «раскрученных» комиксов от Marvel и DC существует огромное количество графических новелл, которые ожидают своего шанса на экранизацию и последующий рост популярности. Так, вряд ли даже настоящие фанаты супергероических комиксов слышали о серии «Ball and Chain» о супружеской паре со сверхспособностями. Однако благодаря Дуэйну Джонсону и Эмили Блант мы скорее всего увидим фильм на его основе.

По данным ресурса Variety, недавно снявшиеся в приключенческом боевике Jungle Cruise / «Круиз по джунглям» Дуэйн Джонсон и Эмили Блант не только сыграют главные роли мужа и жены супергероев, но и выступят в качестве продюсеров картины. Сценарий к фильму на основе серии комиксов напишет Эмили В. Гордон, номинированная на Оскар за сценарий к автобиографическому фильмы The Big Sick / «Любовь — болезнь».

Комикс «Ball and Chain» («Шар и Цепь» — тяжелый металлический шар, прикованный цепью к ноге заключенного, чтобы препятстовать его побегу) от Скотта Лобделла рассказывает о супружеской паре на грани развода, которая попадает под воздействие загадочного метеорита и получает сверхспособности. Новые возможности работают только в случае, когда пара использует их вместе, поэтому главным героям приходится справляться с разногласиями, пытаясь спасти не только брак, но и свою жизнь.

Проектом уже заинтересовались несколько крупных голливудских студий и стриминговых сервисов, включая Netflix, однако окончательное соглашение все еще не подписано. Соответственно, съемки не начнутся, пока не найдется подходящий прокатчик и пока не снимут карантинные ограничения.

Источник: Variety