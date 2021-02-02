Вийшов трейлер фільму «Мавританець» з Джоді Фостер та Бенедиктом Камбербетчем, знятого за реальною історією в’язня Гуантанамо (прем’єра в Україні — 18 лютого)





Режисер Кевін Макдональд («Останній король Шотландії») та студія STX Entertainment показали трейлер драматичного трилеру «Мавританець» / The Mauritanian, що розповідає реальну історію в’язня Гуантанамо, який провів за ґратами 14 років.

У центрі сюжету мавританець Мохаммед Ульд Слахі (Тагар Рагім). Влада США підозрює його у вербуванні терористів під час терактів 11 вересня. Без офіційних звинувачень і можливості захисту в суді, Слахі запроторюють до в’язниці.

Лише через 6 років він отримує право на адвоката, і у боротьбу проти урядової машини, включно з полковником Стюартом Коучем (Бенедикт Камбербетч), вступають адвокатка Ненсі Голландер (Джоді Фостер) та її помічниця Тері Дункан (Шейлін Вудлі). Завдяки їхній титанічній праці вдасться розкрити шокуючу істину та довести, що людський дух не стримають ніякі ґрати. Фільм засновано на автобіографічній книзі «Щоденник Гуантанамо».

Кінотеатральна прем’єра фільму «Мавританець» / The Mauritanian в Україні відбудеться 18 лютого 2021 року.

Джерело: IMDB