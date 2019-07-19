Во время Олимпиады-2020 на дороги Токио выйдут 200 электрических шаттлов, разработанных Toyota

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Toyota обеспечит гостей Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио экологически чистым транспортом. Компания представила электрический шаттл APM, который будет использоваться для перемещения спортсменов, посетителей и персонала между олимпийскими объектами и внутри олимпийских поселений, сообщает Electrek.

Максимальная вместимость электромобиля — 5 человек плюс водитель. Они разместятся на трех рядах сидений: первый ряд предназначен для водителя, второй и третий — для трех и двух человек соответственно. Toyota не делится подробностями об объеме аккумулятора, однако сообщается, что пробег шаттла на одном заряде составит около 100 км со скоростью до 19 км/ч.

Конструкция APM позволяет перевозить людей с ограниченными возможностями: кресла второго ряда складываются, чтобы освободить место для инвалидной коляски.

Интересно, что помимо базовой модели, спроектированной для обычной перевозки пассажиров, будет использоваться и альтернативная, предназначенная для оказания первой медицинской помощи: в ней, наряду с водителем, смогут разместиться человек на носилках и два медика.

В общей сложности на дороги олимпийского Токио выйдут 200 шаттлов APM.

Источник: hightech.plus