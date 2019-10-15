Второй трейлер боевика Charlie’s Angels / «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балински





Снимать боевики с женщинами в главных ролях становится хорошим тоном в Голливуде, так что перезапуск классической франшизы «Ангелы Чарли», которая в свое время стала чуть-ли не родоначальником жанра, было лишь вопросом времени. Рецепт подобных проектов прост до безобразия — переносите основную идею в современные реалии, приглашаете молодых актеров, по возможности добавив участника предыдущей версии в роли камео, и собираете деньги с нескольких аудиторий сразу.

В новой версии на главные роли пригласили актуальных молодежных звезд Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллу Балинску. Первая актриса известна по роли Беллы Свон в саге «Сумерки», вторая — по роли Принцессы Жасмин в недавно вышедшем фильме «Аладдин», ну а третья пока знакома только любителям сериалов. Культового персонажа по имени Джон Босли сыграют сразу три актера — Элизабет Бэнкс (она же выступает сценаристом и режиссером картины), Джимон Хонсу (Стражи Галактики), Патрик Стюарт (Star Trek).

Отметим, что основой для данного проекта выступил одноименный ТВ-сериал о трех девушках из частного детективного агентства, выходивший с 1976 по 1981 год. В 2000 и 2003 году были сняты два полнометражных фильма «Ангелы Чарли» и «Ангелы Чарли: Только вперед» от режиссера Макджи, главные роли в которых исполнили Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

Премьера фильма Charlie’s Angels / «Ангелы Чарли» назначена на 15 ноября 2019 года.

Источник: Sony Pictures