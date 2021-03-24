Вышел полноценный трейлер нового фантастического сериала «The Nevers» / «Невероятные» от HBO, премьера состоится 11 апреля 2021 года

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После короткого тизера канал HBO опубликовал полноценный трейлер своего нового фантастического сериала «The Nevers» / «Невероятные», который рассказывает об одаренных сверхъестественными силами героях. От большинства произведений подобного жанра этот проект отличает временной отрезок — его действия развиваются в самом конце 19 века. Соответственно, отношение к магии у обычных людей совсем другое, а оружие и механизмы выполнены в стимпанк-стиле, что обеспечивает сериалу своеобразное очарование.

По сюжету, часть людей неожиданно получает разнообразные сверхспособности, при этом кто-то использует их для развлечения и заработка, а кто-то — для преступлений. Тут же среди обычных людей формируются противники нового вида, которые собираются принудительно снова сделать всех членов общества нормальными.

Главные роли в сериале сыграли Лора Доннелли и Энн Скелли, воплотившие на экране вдову Амалию Тру и изобретательницу Пенанс Адер соответственно. Шоураннером сериала изначально выступал Джосс Уидон, но в ноябре 2020 года он покинул проект из-за непрекращающегося стресса и накопившейся усталости. Нового шоураннера студия назначила только 28 января 2021 года, им стала британская сценаристка Филиппа Гослетт.

Как мы уже упоминали, премьера сериала «The Nevers» / «Невероятные» состоится 11 апреля 2021 года.

Источник: HBO