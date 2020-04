Warner Bros. перенесла релиз нового Бэтмена, Флеша и Шазама, июльский релиз фантастического триллера «Тенет» Кристофера Нолана также под вопросом

После Disney и Marvel кинокомпания Warner Bros. также объявила новые сроки выхода грядущих блокбастеров, основанных на кинокомиксах. В итоге, в лучшем случае фанаты DC смогут увидеть фильмы Batman, The Flash и Shazam 2 на несколько месяцев позже, чем ожидалось ранее.

Ранее намеченный на 25 июня 2021 года новый Batman / «Бэтмен» перенесли на 1 октября 2021 года. Перенос всего на три месяца фильма, до релиза которого остается больше года, не выглядит слишком логичным. Однако таким образом студия занимает свободный слот в расписании кинотеатров и формирует цельную схему релизов, так как перенос одного фильма киновселенной DC влечет за собой соответствующие перестановки для всех связанных картин.

Интересно, что назначенный на 1 июля 2022 года фильм The Flash с Эзрой Миллером теперь выйдет немного раньше (3 июня), а вот сиквел Shazam 2 с Закари Ливаем перенесли более заметно — с 1 апреля на 4 ноября 2022 года.

Напомним, что ранее Warner Bros. в очередной раз перенесла премьеру Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщины 1984». Картину, которая должна была выйти 13 декабря 2019 года сначала сдвинули на 5 июня 2020 года (еще до начала пандемии коронавируса), а потом на 14 августа 2020 года. Судя по срокам производства, данный фильм давно готов, при этом если его создатели или продюсеры захотят доснять дополнительные сцены по результатам пресс-показов, то вряд ли смогут это сделать в текущих условиях.

Помимо экранизаций комиксов, Warner Bros. также сдвинул и другие релизы, включая сиквел сериала The Sopranos под названием The Many Saints of Newark (с 25 сентября 2020 года на 12 марта 2021 года).

Показательно отсутствие в новом расписании нового фантастического шпионского триллера Tenet / «Тенет» от Кристофера Нолана. Фильм должен был выйти в прокат 16 июля 2020 года, но практически наверняка к этому сроку кинотеатральные сети США и мира (и конечно же публика) не будут готовы к масштабным релизам.

Источник: The Verge