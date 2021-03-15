За три дня до премьеры Зак Снайдер представил очередной финальный трейлер режиссерской версии боевика «Лига справедливости»
Зак Снайдер продолжает рекламировать собственное видение супергеройского боевика Justice League / «Лига справедливости» с помощью трейлеров. Несмотря на то, что до премьеры остается всего три дня, а значит все желающие совсем скоро смогут составить самостоятельное мнение о картине, режиссер выложил в сеть еще один полноценный трейлер.
Видео с подзаголовком Promise содержит весьма зрелищные сцены схваток, при этом там можно обнаружить не только всех участников «обычной» версии фильма, но и несколько новых.
Таким образом в картине «Zack Snyder’s Justice League» появятся Бэтмен (Бен Аффлек), Супермен (Генри Кавилл), Аквамен (Джейсон Момоа), Чудо-женщина (Галь Гадот), Киборг (Рэй Фишер), Флэш (Эзра Миллер) и другие. Сторону Зла представят Дарксайд (Рэй Портер), Дефстроук (Джо Манганьелло), Джокер (Джаред Лето) и другие.
Премьре фильма на платформе HBO Max состоится уже в ближайший четверг — 18 марта 2021 года. Практически сразу ожидайте рецензию на картину от наших штатных авторов.
Источник: HBO Max