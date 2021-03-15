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За три дня до премьеры Зак Снайдер представил очередной финальный трейлер режиссерской версии боевика «Лига справедливости»

За три дня до премьеры Зак Снайдер представил очередной финальный трейлер режиссерской версии боевика «Лига справедливости»

За три дня до премьеры Зак Снайдер представил очередной финальный трейлер режиссерской версии боевика «Лига справедливости»


Зак Снайдер продолжает рекламировать собственное видение супергеройского боевика Justice League / «Лига справедливости» с помощью трейлеров. Несмотря на то, что до премьеры остается всего три дня, а значит все желающие совсем скоро смогут составить самостоятельное мнение о картине, режиссер выложил в сеть еще один полноценный трейлер.

Видео с подзаголовком Promise содержит весьма зрелищные сцены схваток, при этом там можно обнаружить не только всех участников «обычной» версии фильма, но и несколько новых.

Таким образом в картине «Zack Snyder’s Justice League» появятся Бэтмен (Бен Аффлек), Супермен (Генри Кавилл), Аквамен (Джейсон Момоа), Чудо-женщина (Галь Гадот), Киборг (Рэй Фишер), Флэш (Эзра Миллер) и другие. Сторону Зла представят Дарксайд (Рэй Портер), Дефстроук (Джо Манганьелло), Джокер (Джаред Лето) и другие.

Премьре фильма на платформе HBO Max состоится уже в ближайший четверг — 18 марта 2021 года. Практически сразу ожидайте рецензию на картину от наших штатных авторов.

Источник: HBO Max

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