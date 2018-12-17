Закари Липтон: «Хайп вокруг ИИ мало чем отличается от пузыря доткомов»

Искусственный интеллект обладает громадным потенциалом, но этим термином опасно злоупотребляют, считает Закари Липтон, специалист по искусственному интеллекту из Университета Карнеги — Меллон.

По мнению ученого, нынешний ажиотаж вокруг ИИ мало чем отличается от пузыря доткомов. Как и в те далекие годы, миллиарды долларов сегодня бездумно вкладываются в различные ИИ-стартапы и проекты. При этом ситуацию усугубляют многочисленные оппортунисты, которые делают необоснованные заявления о возможностях этой технологии.

«Становится все сложнее отличить настоящий прогресс от пустой болтовни», — говорит исследователь.

Технология ИИ, также известная как машинное обучение, доказала, что может выполнять задачи по распознаванию изображений и голоса, и теперь применяется повсюду, от беспилотных автомобилей до медицинских приложений. Но у нее есть и существенные ограничения, о которых «проповедники» ИИ тактично умалчивают. Многие модели искусственного интеллекта работают только после обработки большого объема данных и с трудом адаптируются к динамичности реального мира.

Кроме того, подчеркивает Липтон, у провозвестников «разумных машин» есть тенденция приписывать им способности, равные человеческим. Опасность в том, что эти заявления побуждают людей возлагать на алгоритмы ответственные задачи, такие как управление транспортом или постановка диагнозов, что на сегодняшний день крайне опрометчиво.

«Законодатели не читают научную литературу, — предостерегает Липтон, — но читают заманчивые заголовки, которые постоянно появляются».

Часть вины ученый возлагает на СМИ, которые недостаточно качественно выполняют свою работу и в погоне за громкими материалами не отделяют реальные достижения от пиара.

При этом попытки вразумить общество касательно ИИ наталкиваются на огромное сопротивление.

«Я чувствую себя камешком при камнепаде», — отметил Липтон.

Источники: MIT Technology Review, hightech.plus