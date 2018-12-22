Журнал Forbes назвал главу Facebook «неудачником года» среди миллиардеров. «Победитель года» — основатель Amazon Джефф Безос

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Американский журнал Forbes составил списки десяти самых везучих и невезучих миллиардеров 2018 года.

Список «победителей» возглавил основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого за год выросло на $27,9 млрд. Первым среди «лузеров» был признан глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший $18,7 млрд.

Миллиардеры-неудачники:

Марк Цукерберг. Потерял $18,7 млрд, нынешнее состояние оценивается в $52,5 млрд. Основатель Zara Амансио Ортега. Потерял $16,2 млрд, состояние оценивается в $59,6 млрд. Основной акционер немецкого производителя автозапчастей и шин Schaeffler Георг Шеффлер. Потерял $14 млрд, состояние оценивается в $12,4 млрд. Глава китайского холдинга Tencent Ма Хуатен. Потерял $10,1 млрд, состояние оценивается в $35,1 млрд. Мексиканский миллиардер Карлос Слим, владелец одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов мира America Movil. Потерял $9,3 млрд, состояние оценивается в $56,8 млрд. Бразильский миллиардер Жорже Паоло Леманн, которому принадлежит производитель пива Anheuser-Busch InBev и продовольственный гигант Kraft Heinz. Потерял $9,2 млрд, состояние — $20 млрд. Тайский миллиардер Чароен Сиривадханабхакди, владелец производителя алкогольных напитков Thai Beverage. Потерял $7,24 млрд, состояние — $12,8 млрд. Богатейшая женщина Гонконга Поллианна Чу, владелица ​Kingston Financial Group, среди активов которой — отели и казино в Макао. В 2018 году она потеряла $7,2 млрд, теперь ее состояние оценивается «всего» $2 млрд. Китайский предприниматель Ван Вэй, ему принадлежит более 60% акций курьерской фирмы S.F. Holding, прозванной «китайским Fedex». За год акции компании упали более чем на 30% — как следствие, Ван потерял $6,7 млрд. Его состояние в настоящее время — $13,1 млрд. Чжоу Цюньфэй, сколотившая состояние на производстве экранов для смартфонов (именно у ее компании Lens Technology Apple заказала сенсорный дисплей для первого iPhone, вышедшего в 2007 году). В 2018 году Чжоу потеряла $6,3 млрд, ныне ее состояние оценивается в $3,5 млрд. По данным Forbes, падение состояния Цюньфэй напрямую связано с торговой войны между США и Китаем, в результате которой за год акции Lens Technology рухнули на 64%.

Миллиардеры-победители:

Джефф Безос — за год его состояние выросло на $27,9 млрд, до $126,2 млрд. Основатель Uniqlo Тадаси Янаи — +$7 млрд, до $27,1 млрд. Основной владелец и глава «Лукойла» Вагит Алекперов — +$4,6 млрд, до $19,5 млрд. Медиамагнат Руперт Мердок (издания The Wall Street Journal и New York Post, а также медиахолдинг 21st Century Fox) — +$4,6 млрд, до $19,3 млрд. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — +$4 млрд, до $21,4 млрд. Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко — +$3,8 млрд, до $18,9 млрд. Бывший глава Microsoft Стив Балмер — +$3,4 млрд, до $40,7 млрд. Основатель индийского оператора связи Jio Мукеш Амбани — +$3 млрд, до $44,4 млрд. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс — +$2,9 млрд, до $93,9 млрд. Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск — +$2,8 млрд, до $22,5 млрд.

Напоследок отметим, что подсчеты были сделаны в период с 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018 года. За это время состояние десяти миллиардеров, заработавших больше остальных, увеличилось на $64 млрд. Это намного меньше по сравнению с результатом 2017 года, когда их состояние выросло на $204 млрд, отметили в Forbes.

Источники: Forbes, VC