В честь двухлетия стримингового сервиса Disney+ компания The Walt Disney Company решила провести 12 ноября 2021 года специальное мероприятие Disney+ Day — в его рамках покажут первые трейлеры и сообщат новости о грядущих проектах студий. Также в этот день в стриминговом сервисе появится новых контент от студий Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, телеканалов National Geographic, ABC, Disney Channel, ESPN+ и сервисов Freeform, FX, Hulu, а также начнется стриминг нескольких фильмов, которые ранее были доступны только в кинотеатрах.

Таким образом, в Disney+ Day в онлайне появятся супергеройская картина «Шан-Чи и Легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings от Marvel, экшн «Круиз по джунглям» / Jungle Cruise от Disney и перезапуск легендарной франшизы «Один дома» под названием Home Sweet Home Alone.

Your #DisneyPlusDay lineup has arrived (with more to come)💥🌴🚢☃🛵👓🌏➕ What are you most excited to stream on November 12? pic.twitter.com/bz8V82vFzl — Disney+ (@disneyplus) September 21, 2021

Любителей анимации порадуют короткометражками Olaf Presents, Frozen Fever, Feast, Paperman, Get A Horse!, Ciao Alberto, The Simpsons. Зрители также увидят сериалы «The World According to Jeff Goldblum» и «Dopesick», а студии Star Wars и Marvel обещают провести отдельные презентации с новостями о своих проектах.

Отметим, что 12 ноября также состоится запуск сервиса Disney+ в Южной Корее и Тайване, а 16 ноября — в Гонконге. Напомним, что по состоянию на май текущего года онлайн-кинотеатр набрал 103,6 миллиона подписчиков и планирует довести это количество до 230-260 миллионов к 2024 году.

Источник: Disney+