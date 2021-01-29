18 марта 2021 года: Зак Снайдер объявил дату премьеры режиссерской версии «Лиги справедливости» и показал три свежих постера

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Режиссер Зак Снайдер наконец поделился с фанатами датой премьеры собственной версии супергеройского фильма Justice League / «Лига справедливости» — картина выйдет в стриминговом сервисе HBO Max через полтора месяца — 18 марта 2021 года.

Ранее автор говорил, что режиссерская версия фильма «Zack Snyder’s Justice League» выйдет в формате четырех часовых серий, которые будут позже смонтированы в цельный четырехчасовой фильм. Однако недавно Снайдер все же решил начать именно с формата фильма, что в принципе вполне логично для стримингового сервиса, в отличие от кинотеатров.

Напомним, что режиссерская версия «Лиги справедливости» будет содержать всего четыре минуты абсолютно нового материала, ради которого на досъемки вызывали исполнителей главных ролей и новых для фильма персонажей.

В итоге в фильме можно будет увидеть не только Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Рэя Фишера (Киборг), Эзру Миллера (Флэш), но и Джареда Лето (Джокер) и Джо Манганьелло (Дефстроук). Остальной материал остался со времен производства оригинального фильма, однако значительная его часть не использовалась вторым режиссером проекта Джоссом Уидоном.

Помимо даты премьеры Зак Снайдер также показал три постера картины в мрачном черно-белом исполнении:

Источник: Зак Снайдер