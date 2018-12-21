20th Century Fox выпустила рождественскую короткометражку о «Хищнике»
Приближается Рождество, и студия 20th Century Fox решила порадовать поклонников своих классических экшен-франшиз специальными трейлерами. Так, праздничный ролик уже получил «Крепкий орешек», теперь этой чести удостоился и новый «Хищник».
По сюжету новой кровавой кукольной короткометражки, Хищник нападает на лагерь Санты. Ему пытаются противостоять знаменитые северные олени, но все тщетно — они несут серьезные потери и теряют товарищей в бою.
Напоследок отметим, что фильм «Хищник» Шейна Блэка вышел в сентябре 2018 года.
Источник: DTF