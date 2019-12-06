24-летняя исследовательница из Сассекского университета разработала биопластик, изготовляемый из отходов рыбной промышленности





24-летняя Люси Хьюз из Сассекского университета в Великобритании однажды взялась решить одним махом две проблемы: уменьшить количество одноразовых пластиковых изделий и оптимизировать переработку отходов рыбной промышленности. В результате студентка создала уникальную альтернативу пластику – материал MarinaTex. Инновационная разработка уже получила первое признание — в прошлом месяце Хьюз стала победителем международного конкурса James Dyson Award 2019.

Отметим, что рыбная промышленность генерирует огромное количество отходов. Внутренности, кровь, панцири ракообразных, раковины, рыбья кожа и чешуя – все то, что мы не едим, отправляется на свалку. Проведя тщательное исследование, Хьюз выяснила, что чешуя и кожа – наиболее подходящая основа для биопластика, поскольку в них содержатся очень прочные и гибкие извлекаемые белковые структуры.

Чтобы соединить извлеченные из рыбных отходов белки воедино, студентка решила использовать органический связующий компонент. Как разъясняет Люси, ей было важно найти находящиеся неподалеку от рыбных предприятий источники такого сырья, чтобы не осуществлять лишнюю транспортировку. Исследовательница экспериментировала с различными органическими веществами и в итоге остановилась на агаре – веществе из красных водорослей, которое может выполнять функцию «строительных лесов» для фиксации белков.

Потребовалось более сотни экспериментов, чтобы отладить процесс и добиться необходимого качества материала, причем большую часть работы Люси выполняла на своей кухне в студенческом городке. В итоге ей удалось создать однородный биоразлагаемый материал, получивший название MarinaTex.

Как пишет исследовательница, прозрачный непахнущий листовой материал идеально подходит для создания одноразовой прозрачной упаковки — от кульков для взвешивания фруктов в супермаркетах до пленок, использующихся в пакетах для выпечки. На вид, на ощупь, по прочности и по толщине он напоминает пластик, но на этом их сходства заканчиваются.

Так, производство нового биопластика требует относительно мало ресурсов и энергии: изготовление происходит при температуре ниже 100 градусов по Цельсию, а кроме того, готовый материал, в отличие от традиционного аналога, разлагается за четыре-шесть недель, подходит для домашнего компостирования и не выделяет токсинов, поэтому для его переработки не требуется никакой дополнительной инфраструктуры.

Поскольку для создания нового биопластика используются побочные продукты рыбной промышленности, его производство поможет уменьшить существующий поток отходов и вернуть часть ресурсов в цикл потребления. Согласно подсчетам Хьюз, отходов от переработки одной особи атлантической трески хватит, чтобы сделать из MarinaTex 1400 пакетов.

«Мне кажется неразумным использовать пластик – такой долговечный материал – для производства предметов, жизненный цикл которых не превышает и дня. Для меня MarinaTex – это шаг к разумному выбору и модернизации материалов, который поможет реализовать такие ценности как устойчивое развитие, локальный выбор поставщиков, замкнутый цикл потребления, – рассказала Люси. – Я невероятно рада, что жюри James Dyson Award оценило MarinaTex. Признание потенциала данного материала вдохновляет на дальнейшие исследования».

Став международным победителем премии James Dyson Award, Люси получит 30 тысяч фунтов стерлингов ($39 тыс.). Эти деньги девушка намерена использовать на дальнейшее изучение вопроса о том, как MarinaTex может помочь миру избавиться от лишнего пластика, упрощение процесса изготовления материала, его сертификацию и разработку бизнес-плана по его массовому производству. Изобретательница ожидает, что первые коммерческие образцы изготовленных из MarinaTex пакетов сойдут с конвейера в 2021 году.

«Мы решили выбрать разработку, которая важнее всего для нашей планеты. MarinaTex – это изящное решение сразу двух проблем: оно помогает избавиться от вездесущего одноразового пластика и от рыбных отходов. Дальнейшие исследования и разработки позволят усовершенствовать MarinaTex, и я надеюсь, что данный материал поможет решить глобальную проблему засилья пластикового мусора», – прокомментировал изобретение основатель премии сэр Джеймс Дайсон.

Источник: James Dyson Award