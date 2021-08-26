25 сентября Netflix проведет онлайн-фестиваль TUDUM, на котором расскажет о 70 новых фильмах и сериалах [трейлер]
Стриминговый сервис Netflix объявил о проведении первого онлайн-фестиваля «TUDUM: A Netflix Global Fan Event», в рамках которого актеры и создатели расскажут о новых фильмах и сериалах. Название фестиваля кажется странным ровно до тех пор, пока вы не вспомните первый звук, которым встречает вас Netflix при запуске контента.
Онлайн-фестиваль начнет транслирловаться 25 сентября в 15:00 по киевскому времени на YouTube-канале Netflix, а также в Twitter and Twitch.
Сервис обещает рассказать подробности и показать первые фрагменты более 70 фильмов и сериалов, включая такие, как Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, Money Heist, Cobra Kai, а также like Red Notice, Don’t Look Up, Extraction, The Harder They Fall, The Old Guard и др.
Неполный список премьер TUDUM: A Netflix Global Fan Event выглядит следующим образом:
- Aggretsuko / アグレッシブ烈子
- A Whisker Away / 泣きたい私は猫をかぶる
- A Traves De Mi Ventana
- Arcane
- Army of Thieves
- Black Crab
- Big Mouth
- Bridgerton
- Bright: Samurai Soul / ブライト: サムライソウル
- Bruised
- The Chestnut Man
- Cobra Kai
- Colin in Black and White
- Cowboy Bebop
- The Crown
- Oscuro Deseo
- De Volta Aos 15
- Don’t Look Up
- Emily in Paris
- Extraction
- Finding Anamika
- Floor is Lava
- The Harder They Fall
- Hellbound / 지옥
- Heeramandi
- Human Resources
- Interceptor
- Inside Job
- La Casa De Papel
- The Old Guard
- Ozark
- Maldivas
- My Name / 마이 네임
- New World / 신세계로부터
- Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie / 劇場版美少女戦士セーラームーンEternal: 前編・後編
- Rebelde
- Ritmo Salvaje
- Red Notice
- The Sandman
- Sex Education
- The Silent Sea / 고요의 바다
- Soy Georgina
- Stranger Things
- Super Crooks / スーパー・クルックス
- Ultraman
- The Umbrella Academy
- Vikings: Valhalla
- The Witcher
- The Witcher: Blood Origin
- Young, Famous and African
Источник: TUDUM.com