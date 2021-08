Стриминговый сервис Netflix объявил о проведении первого онлайн-фестиваля «TUDUM: A Netflix Global Fan Event», в рамках которого актеры и создатели расскажут о новых фильмах и сериалах. Название фестиваля кажется странным ровно до тех пор, пока вы не вспомните первый звук, которым встречает вас Netflix при запуске контента.

Онлайн-фестиваль начнет транслирловаться 25 сентября в 15:00 по киевскому времени на YouTube-канале Netflix, а также в Twitter and Twitch.

Сервис обещает рассказать подробности и показать первые фрагменты более 70 фильмов и сериалов, включая такие, как Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, Money Heist, Cobra Kai, а также like Red Notice, Don’t Look Up, Extraction, The Harder They Fall, The Old Guard и др.

Неполный список премьер TUDUM: A Netflix Global Fan Event выглядит следующим образом:

Aggretsuko / アグレッシブ烈子

A Whisker Away / 泣きたい私は猫をかぶる

A Traves De Mi Ventana

Arcane

Army of Thieves

Black Crab

Big Mouth

Bridgerton

Bright: Samurai Soul / ブライト: サムライソウル

Bruised

The Chestnut Man

Cobra Kai

Colin in Black and White

Cowboy Bebop

The Crown

Oscuro Deseo

De Volta Aos 15

Don’t Look Up

Emily in Paris

Extraction

Finding Anamika

Floor is Lava

The Harder They Fall

Hellbound / 지옥

Heeramandi

Human Resources

Interceptor

Inside Job

La Casa De Papel

The Old Guard

Ozark

Maldivas

My Name / 마이 네임

New World / 신세계로부터

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie / 劇場版美少女戦士セーラームーンEternal: 前編・後編

Rebelde

Ritmo Salvaje

Red Notice

The Sandman

Sex Education

The Silent Sea / 고요의 바다

Soy Georgina

Stranger Things

Super Crooks / スーパー・クルックス

Ultraman

The Umbrella Academy

Vikings: Valhalla

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Young, Famous and African