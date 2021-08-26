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25 сентября Netflix проведет онлайн-фестиваль TUDUM, на котором расскажет о 70 новых фильмах и сериалах [трейлер]

25 сентября Netflix проведет онлайн-фестиваль TUDUM, на котором расскажет о 70 новых фильмах и сериалах [трейлер]

25 сентября Netflix проведет онлайн-фестиваль TUDUM, на котором расскажет о 70 новых фильмах и сериалах [трейлер]


Стриминговый сервис Netflix объявил о проведении первого онлайн-фестиваля «TUDUM: A Netflix Global Fan Event», в рамках которого актеры и создатели расскажут о новых фильмах и сериалах. Название фестиваля кажется странным ровно до тех пор, пока вы не вспомните первый звук, которым встречает вас Netflix при запуске контента.

Онлайн-фестиваль начнет транслирловаться 25 сентября в 15:00 по киевскому времени на YouTube-канале Netflix, а также в Twitter and Twitch.

Сервис обещает рассказать подробности и показать первые фрагменты более 70 фильмов и сериалов, включая такие, как Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, Money Heist, Cobra Kai, а также like Red Notice, Don’t Look Up, Extraction, The Harder They Fall, The Old Guard и др.

Неполный список премьер TUDUM: A Netflix Global Fan Event выглядит следующим образом:

  • Aggretsuko / アグレッシブ烈子
  • A Whisker Away / 泣きたい私は猫をかぶる
  • A Traves De Mi Ventana
  • Arcane
  • Army of Thieves
  • Black Crab
  • Big Mouth
  • Bridgerton
  • Bright: Samurai Soul / ブライト: サムライソウル
  • Bruised
  • The Chestnut Man
  • Cobra Kai
  • Colin in Black and White
  • Cowboy Bebop
  • The Crown
  • Oscuro Deseo
  • De Volta Aos 15
  • Don’t Look Up
  • Emily in Paris
  • Extraction
  • Finding Anamika
  • Floor is Lava
  • The Harder They Fall
  • Hellbound / 지옥
  • Heeramandi
  • Human Resources
  • Interceptor
  • Inside Job
  • La Casa De Papel
  • The Old Guard
  • Ozark
  • Maldivas
  • My Name / 마이 네임
  • New World / 신세계로부터
  • Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie / 劇場版美少女戦士セーラームーンEternal: 前編・後編
  • Rebelde
  • Ritmo Salvaje
  • Red Notice
  • The Sandman
  • Sex Education
  • The Silent Sea / 고요의 바다
  • Soy Georgina
  • Stranger Things
  • Super Crooks / スーパー・クルックス
  • Ultraman
  • The Umbrella Academy
  • Vikings: Valhalla
  • The Witcher
  • The Witcher: Blood Origin
  • Young, Famous and African

Источник: TUDUM.com

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