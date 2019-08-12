Adobe разработала прозрачный экран, который может выводить непрозрачные изображения





Adobe представила прототип прозрачного дисплея с поддержкой смешанной реальности Project Glasswing, позволяющего накладывать на реальные объекты различный контент, например, фото и видео, а также эффекты вроде тех, что создаются в программах Photoshop, After Effects или Premiere Pro. Об этом пишет The Verge.

Как сообщается, устройство представляет собой ящик с габаритами 55×30×35 (ширина, высота, глубина в см), в котором одна из сторон заменена на прозрачный экран диагональю 24,5 дюйма. Внутри ящика, куда можно помещать различные предметы, размещены 30 светодиодов, которые и подсвечивают предметы, и выступают в качестве подсветки для экрана. Сам экран состоит из трех слоев: жидкокристаллической TN-матрицы с разрешением 1920х1080, жидкокристаллического рассеивателя, способного менять свое состояние с прозрачного на мутное, и тачскрина.

Дисплей работает по принципу линз в очках дополненной реальности. С частотой 144 герца он переключается между состоянием прозрачности, при котором фон остается прозрачным, а выводимое изображение отображается черным цветом, и состоянием непрозрачности, при котором рассеиватель становится мутным и блокирует свет от предметов за экраном, фон отображается черным, а выводимое изображение — цветным. За счет этого для зрителя достигается визуальное наложение на реальный фон непрозрачного изображения. Управляется аппарат при помощи стандартного PC, к которому подключается по DVI или DisplayPort.

Разработчики работали над Project Glasswing в течение года. На материалы ушло «несколько тысяч» долларов, причем больше всего денег потребовалось на заказанный в Латвии дисплей стоимостью $4000. Вместе с тем, в компании отметили, что при серийном производстве сборка такого устройства будет стоить значительно меньше.

Adobe считает, что инновационный дисплей подойдет для ритейлеров, торговых автоматов, выставочных залов и музеев. Например, обувной магазин сможет сделать интерактивную витрину с дополнительной информацией в виде текста, графики или видео; взаимодействие с которой потенциальные покупатели, по мнению специалистов, найдут более интересным и привлекательным, чем просмотр странички товара на Amazon.

Adobe подчеркивает, что она не планирует заниматься бизнесом по производству дисплеев. Project Glasswing — сугубо исследовательский проект, который призван показать производителям дисплеев перспективность технологии дополненной реальности. Компания планирует привлечь к развитию проекта сторонних партнеров.

Источники: VC, N+1