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Adobe разработала прозрачный экран, который может выводить непрозрачные изображения

Adobe разработала прозрачный экран, который может выводить непрозрачные изображения

Adobe разработала прозрачный экран, который может выводить непрозрачные изображения


Adobe представила прототип прозрачного дисплея с поддержкой смешанной реальности Project Glasswing, позволяющего накладывать на реальные объекты различный контент, например, фото и видео, а также эффекты вроде тех, что создаются в программах Photoshop, After Effects или Premiere Pro. Об этом пишет The Verge.

Как сообщается, устройство представляет собой ящик с габаритами 55×30×35 (ширина, высота, глубина в см), в котором одна из сторон заменена на прозрачный экран диагональю 24,5 дюйма. Внутри ящика, куда можно помещать различные предметы, размещены 30 светодиодов, которые и подсвечивают предметы, и выступают в качестве подсветки для экрана. Сам экран состоит из трех слоев: жидкокристаллической TN-матрицы с разрешением 1920х1080, жидкокристаллического рассеивателя, способного менять свое состояние с прозрачного на мутное, и тачскрина.

Дисплей работает по принципу линз в очках дополненной реальности. С частотой 144 герца он переключается между состоянием прозрачности, при котором фон остается прозрачным, а выводимое изображение отображается черным цветом, и состоянием непрозрачности, при котором рассеиватель становится мутным и блокирует свет от предметов за экраном, фон отображается черным, а выводимое изображение — цветным. За счет этого для зрителя достигается визуальное наложение на реальный фон непрозрачного изображения. Управляется аппарат при помощи стандартного PC, к которому подключается по DVI или DisplayPort.

Подробнее о работе устройства можно узнать по ссылке.

Разработчики работали над Project Glasswing в течение года. На материалы ушло «несколько тысяч» долларов, причем больше всего денег потребовалось на заказанный в Латвии дисплей стоимостью $4000. Вместе с тем, в компании отметили, что при серийном производстве сборка такого устройства будет стоить значительно меньше.

Adobe считает, что инновационный дисплей подойдет для ритейлеров, торговых автоматов, выставочных залов и музеев. Например, обувной магазин сможет сделать интерактивную витрину с дополнительной информацией в виде текста, графики или видео; взаимодействие с которой потенциальные покупатели, по мнению специалистов, найдут более интересным и привлекательным, чем просмотр странички товара на Amazon.

Adobe подчеркивает, что она не планирует заниматься бизнесом по производству дисплеев. Project Glasswing — сугубо исследовательский проект, который призван показать производителям дисплеев перспективность технологии дополненной реальности. Компания планирует привлечь к развитию проекта сторонних партнеров.

Источники: VC, N+1

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