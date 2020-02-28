Аэротакси компании EHang могут помочь китайским властям в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19





Власти китайского города Хэчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района провели учения по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19, в которых, помимо прочего, задействовали беспилотное двухместное аэротакси EHang 216, разработанное китайской компанией EHang. Согласно сообщению предприятия, в ходе учений чиновники и инженеры успешно отработали два возможных сценария использования аэротакси в качестве транспорта для оказания неотложной медицинской помощи в городских условиях: по доставке лекарств в больницу и по перевозке людей.

В рамках первого сценария EHang 216 с лекарственными препаратами на борту выполнил автономный перелет с площади в центре города на вертолетную площадку 25-этажного здания Народной больницы Хэчжоу. Расстояние перелета составило 4 километра. Затем аппарат пустым вернулся на место старта.

В рамках второго сценария в транспортное средство сел исполнительный директор по стратегии EHang Эдвард Сюй. С ним аэротакси выполнило автономный перелет по тому же маршруту — с площади на крышу больницы, после чего пустым вернулось обратно. По словам Сюй, перелет в целом проходил настолько плавно, спокойно и беспечно, что он в это время мог пить чай и наслаждаться пейзажами.

Помимо этого, во время учений аэротакси EHang без грузов и без пассажиров выполнило демонстрационный автономный перелет из одного конца Хэчжоу в другой. Расстояние составило «свыше 15 километров».

По утверждению китайских инженеров из EHang, основное преимущество их аэротакси состоит в том, что оно позволяет срочно доставлять относительно небольшие, но слишком тяжелые для обычных дронов грузы или перевозить людей (например, медперсонал) в городских условиях быстрее, чем на автомобилях, и дешевле, чем на вертолетах.

Источник: N+1