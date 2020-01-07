Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit. Первым клиентом компании стал американский автопроизводитель Ford
Компания Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit. Два первых серийных экземпляра приобрел американский автопроизводитель Ford, планирующий задействовать устройства в собственном исследовательском проекте по автоматизированной доставке товаров, сообщается в пресс-релизе компании.
Отметим, что робот Digit, основанный на первом автономном аппарате Agility Robotics под названием Cassie, был представлен широкой публике в начале 2019 года. Устройство имеет классическую конструкцию человекоподобного робота с двумя ногами, двумя руками и торсом. На месте головы у Digit располагается лидар, позволяющий ему отслеживать препятствия вокруг и дополняющий стереокамеры, установленные на торсе.
На протяжении 2019 года разработчики постепенно совершенствовали робота и демонстрировали его новые навыки. Например, они показали, что устройство способно переносить коробки, причем не только в одиночку, но и вместе с другим таким же роботом. Максимальная грузоподъемность гуманоидного аппарата — 18 килограммов.
В настоящее время в Agility Robotics не раскрывают, за сколько именно они продают Digit. Вместе с тем, изданию The Verge инженеры рассказали, что цена составляет «шестизначную сумму в долларах», а стоимость эксплуатации робота с учетом обслуживания — «примерно $25 в час».
Разработчики полагают, что Digit потенциально может найти применение в самых различных сферах: от перемещения грузов в складских помещениях и в стерильных лабораториях до доставки товаров на последней миле и проведения инспекционных работ на заводах и железнодорожных станциях.
«Причем Digit может проводить инспектирование объектов в том числе попутно. Например, он может мониторить состояние городской инфраструктуры (электрических столбов и так далее), разнося посылки», — указал в комментарии для The Verge глава Agility Robotics Дэмион Шелтон.
Ford, ставшая покупателем двух первых серийных Digit, планирует задействовать приобретенные устройства в своем экспериментальном проекте беспилотной доставки товаров, который автопроизводитель анонсировал в конце весны прошлого года. Вкратце напомним, что проект состоит из двух ключевых элементов: беспилотного фургона и робота Digit. Устройства работают в паре: робомобиль довозит Digit до дома клиента, после чего робот выходит из машины и доставляет посылку непосредственно до двери. При этом робот использует для прокладывания маршрута не только собственное аппаратное обеспечение, но и сенсоры, в частности, лидар, беспилотного автомобиля, а кроме того, через робомобиль гуманоидный аппарат в случае необходимости может связаться с облачным сервисом, который предоставит роботу дополнительные вычислительные мощности для анализа непредвиденного сложного препятствия, или запросить помощь у человека-оператора. Конечная цель проекта — разработать роботизированную систему доставки, которая будет дешевле и эффективнее традиционной.
«Digit — это уже не концептуальное устройство, а вполне завершенный продукт, готовый к коммерческой эксплуатации», — подчеркнул технический директор Agility Robotics Джонатан Херст в пресс-релизе Ford.
К сожалению, в ходе CES 2020, куда Agility Robotics привезла несколько экземпляров Digit, разработчики по соображениям безопасности ограничатся демонстрацией возможностей робота только в режиме дистанционного управления с пульта. К слову, на втором видео видно, как устройство случайно ударилось об стол, но, несмотря на это, успешно сохранило вертикальное положение, что указывает на достаточную высокую эффективность алгоритмов балансирования; по утверждению инженеров, инцидент был обусловлен внезапным лагом со стороны местного Wi-Fi.
Источник: N+1
- Первая партия произведенных Digit состоит всего из 6 экземпляров. До конца года Agility Robotics планирует построить в общей сложности 20-30 роботов. В следующем году компания надеется удвоить эти цифры, однако спешить не собирается, поскольку признает, что Digit - это первое в своем роде устройство, которому еще только предстоит пройти апробацию на практике.
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- Agility Robotics принципиально не станет продавать Digit организациям, желающим оснастить аппарат каким-либо оружием, а также обяжет своих клиентов не предпринимать попыток по вооружению робота соответствующим пунктом в контракте.
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- Основное преимущество гуманоидных роботов состоит в том, что они могут эффективно взаимодействовать с элементами окружения, адаптированными под людей, например, лестницами.