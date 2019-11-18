Airbus Helicopters тестирует прототип беспилотного флотского вертолета, разрабатываемого для французских ВМС

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Европейский консорциум Airbus Helicopters приступил к испытаниям полноценного образца перспективного палубного разведывательного беспилотного вертолета VSR700, разработка которого ведется в интересах французского флота. Как пишет Flightglobal, аппарат уже выполнил серию полетов со страховочной привязью, длительность самого продолжительного из которых составила 10 минут.

Отметим, что беспилотник VSR700 разрабатывается на базе пилотируемого двухместного вертолета Guimbal Cabri G2. Это делается ради удешевления и ускорения программы разработки. Согласно проекту, VSR700 сможет находиться в воздухе до десяти часов, развивать скорость до 185 км/ч и нести различное оборудование, такое как оптические и радиолокационные разведывательные системы, общей массой до 250 килограммов.

Длина аппарата составляет 6,2 метра, высота — 2,28 метра, а диаметр несущего винта — 7,2 метра. ВМС Франции планируют использовать новый беспилотник на фрегатах и эсминцах в дополнение к пилотируемым вертолетам. Предполагается, что БПЛА сможет беспрерывно выполнять сверхпродолжительные миссии, что в настоящее время невозможно из-за ограничений, накладываемых присутствием экипажа.

Испытания по программе VSR700 проводятся с 2017 года, однако до сих пор полеты выполнял лишь оснащенный системами дистанционного управления и автономного полета вертолет Cabri G2. Фактически это была отработка систем автономного пилотирования; большая часть летных испытаний проводилась с летчиком в кабине. Без летчика обеспилоченный вертолет Cabri G2 выполнил первый полет в декабре 2018 года (на двух фото ниже; по ссылке доступно видео).

Теперь Airbus Helicopters приступил к испытаниям полноценного прототипа перспективного беспилотника. Машина получила доработанные системы автоматического полета и корпус с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Пространство, которое прежде занимала кабина пилотов, разработчики отвели под грузовой отсек. Остекление бывшей кабины заменено техническими панелями.

Летные испытания прототипа беспилотного вертолета проходят на юге Франции недалеко от Экс-ан-Прованса. Пока полеты беспилотника проводятся на страховочной привязи длиной 30 метров. Вместе с тем, планируется, что в ближайшее время VSR700 совершит и первый свободный полет.

Согласно действующим планам, демонстрационные испытания серийного образца разведывательного вертолета должны состояться в 2021 году. Они будут проводиться на палубе одного из французских кораблей.

Источник: N+1