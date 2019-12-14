Алгоритму не удалось победить человека в гонке дронов DRL

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Человек в противостоянии с искусственным интеллектом вышел победителем на соревнованиях по дрон-рейсингу Drone Racing League (DRL) 2019. В гонке по специально оборудованной трассе аппарат, управляемый человеком, сумел преодолеть дистанцию вдвое быстрее идентичного устройства под контролем самого «скоростного» алгоритма.

Отметим, что соревнования DRL проводятся ежегодно с 2015-го. Матчи лиги транслируются на крупнейших телеканалах США. В этом виде спорта люди управляют дронами от первого лица при помощи специальных очков и контроллера. Пилотируемые ими аппараты, перемещаясь по извилистой трассе и облетая препятствия, могут развивать скорость до 145 км/ч.

Другие видео с воздушных «заездов» DRL можно найти на официальном YouTube-канале соревнований.

Гонки Artificial Intelligence Robotic Racing (AIRR) с участием ИИ в рамках DRL в этом году проводились впервые. Специально для них организаторы разработали аппарат под названием

Робосоревнования были разбиты на четыре этапа, которые провели в четырех разных городах (каждому этапу соответствовала отдельная трасса).

В конечном итоге победу одержала нидерландская команда MavLab, состоящая из специалистов Делфтского технического университета: их алгоритм преодолел финальную трассу за 12 секунд, что на 25% превосходит результат алгоритма, оказавшегося на втором месте. В качестве награды победители получили приз в размере $1 млн от главного спонсора AIRR — Lockheed Martin.

Вместе с тем, когда преодолеть трассу из последнего соревнования ради интереса взялся профессиональный пилот Габриэль Кохер из Швейцарии, то под его управлением RacerAI преодолел трассу всего за 6 секунд.

Впрочем, по мнению технического директора DRL Райана Гари, доминировать людям осталось недолго — инженер прогнозирует что ИИ сможет победить человека в 2023 году. Напоследок отметим, что со следующего года организаторы AIRR обещают постепенно усложнять трассы для робосоревнований. «Всего десять лет назад для создания автономного гоночного дрона вам потребовался бы процессор размером с обеденную тарелку, который потреблял бы столько энергии, что становился бы горячим и на нем можно было бы пожарить яичницу. Современные высокопроизводительные процессоры по габаритам могут сравниться с игральной картой, идеально помещаются в небольшой летательный аппарат и греются значительно меньше», — указал Стив Райт, старший научный сотрудник в области авионики и авиационных систем Университета Западной Англии, в комментарии для BBC News.

Источник: CNET