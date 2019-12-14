Блоги
Алгоритму не удалось победить человека в гонке дронов DRL

Алгоритму не удалось победить человека в гонке дронов DRL

Алгоритму не удалось победить человека в гонке дронов DRL


Человек в противостоянии с искусственным интеллектом вышел победителем на соревнованиях по дрон-рейсингу Drone Racing League (DRL) 2019. В гонке по специально оборудованной трассе аппарат, управляемый человеком, сумел преодолеть дистанцию вдвое быстрее идентичного устройства под контролем самого «скоростного» алгоритма.

Отметим, что соревнования DRL проводятся ежегодно с 2015-го. Матчи лиги транслируются на крупнейших телеканалах США. В этом виде спорта люди управляют дронами от первого лица при помощи специальных очков и контроллера. Пилотируемые ими аппараты, перемещаясь по извилистой трассе и облетая препятствия, могут развивать скорость до 145 км/ч.

Другие видео с воздушных «заездов» DRL можно найти на официальном YouTube-канале соревнований. 

Гонки Artificial Intelligence Robotic Racing (AIRR) с участием ИИ в рамках DRL в этом году проводились впервые. Специально для них организаторы разработали аппарат под названием RacerAI, оснащенный двумя процессорами NVIDIA Jetson AGX Xavier, четырьмя камерами типа «рыбий глаз«, обеспечивающими 180-градусный обзор, и четырьмя пропеллерами (три снизу под корпусом и один — на «хвосте»). Встроенного аккумулятора хватает устройству на 3-4 минуты полета — ровно столько занимает типичный воздушный «заезд» в пилотируемых гонках на дронах. Максимальная скорость 3-килограммового беспилотника — 112 км/ч.

В общей сложности в первых ИИ-соревнованиях AIRR приняли участие девять команд. От них требовалось написать алгоритм, способный управлять RacerAI и ориентироваться на местности, используя для этого исключительно бортовые камеры и инерциальную навигационную систему дрона. Поскольку подобные соревнования проводились впервые, трассы были существенно укорочены и упрощены до прямых участков и базовых воротообразных препятствий, расположенных таким образом, чтобы беспилотники были вынуждены двигаться зигзагами; порталы которых оборудовали специальными метками, делающими их легкозаметными для систем компьютерного зрения.

Робосоревнования были разбиты на четыре этапа, которые провели в четырех разных городах (каждому этапу соответствовала отдельная трасса).

В конечном итоге победу одержала нидерландская команда MavLab, состоящая из специалистов Делфтского технического университета: их алгоритм преодолел финальную трассу за 12 секунд, что на 25% превосходит результат алгоритма, оказавшегося на втором месте. В качестве награды победители получили приз в размере $1 млн от главного спонсора AIRR — Lockheed Martin.

Дрон RacerAI.

Вместе с тем, когда преодолеть трассу из последнего соревнования ради интереса взялся профессиональный пилот Габриэль Кохер из Швейцарии, то под его управлением RacerAI преодолел трассу всего за 6 секунд.

Впрочем, по мнению технического директора DRL Райана Гари, доминировать людям осталось недолго — инженер прогнозирует что ИИ сможет победить человека в 2023 году.

Напоследок отметим, что со следующего года организаторы AIRR обещают постепенно усложнять трассы для робосоревнований.

«Всего десять лет назад для создания автономного гоночного дрона вам  потребовался бы процессор размером с обеденную тарелку, который потреблял бы столько энергии, что становился бы горячим и на нем можно было бы пожарить яичницу. Современные высокопроизводительные процессоры по габаритам могут сравниться с игральной картой, идеально помещаются в небольшой летательный аппарат и греются значительно меньше», — указал Стив Райт, старший научный сотрудник в области авионики и авиационных систем Университета Западной Англии, в комментарии для BBC News.

Источник: CNET

  • Основная цель проведения AIRR - подтолкнуть развитие алгоритмов для беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что наработки, использованные при создании ИИ для гонок, впоследствии могут быть задействованы при разработке спасательных дронов, беспилотников для проведения различных наблюдений, а также БПЛА для доставки посылок и даже аэротакси.
  • Запись с первых гонок автономных дронов организаторы AIRR опубликуют 29 декабря в своем Twitter, а также покажут на телеканале NBC.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить