Alibaba открыла свою B2B-площадку для американских продавцов

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Китайская компания Alibaba открыла свою интернет-площадку оптовой торговли Alibaba.com для производителей и дистрибьюторов из США. Об этом сказано на корпоративном новостном сайте Alizila.

Ранее американский малый и средний бизнес мог только покупать товары на платформе. Теперь компании могут выставлять на Alibaba.com товары на продажу по всему миру, включая такие страны, как Индия, Бразилия и Канада.

Для размещения товаров на Alibaba американским компаниям нужно заплатить членский взнос в размере $2000, пишет Reuters.

Одними из первых американских компаний на Alibaba стали поставщик свежих фруктов и овощей Robinson Fresh и ритейлер канцелярских товаров Office Depot, указывает Bloomberg.

Alibaba основана Джеком Ма в 1999 году. К июлю 2019 года площадкой пользуются 10 млн активных покупателей, треть которых проживает в США, а также 150 тысяч продавцов, 95% из которых находится в Китае, отмечает Reuters.

По данным Комитета по внешней торговле США, глобальный рынок электронной B2B-торговли оценивается в $23.9 трлн. Для сравнения, глобальный рынок потребительской электронной торговли оценивается «всего» в $3.8 трлн.

Источник: VC