Amazon открыла свой первый крупный бескассовый продовольственный магазин Amazon Go Grocery





Amazon продолжает свою экспансию в индустрию розничной торговли продовольственными товарами, заставляя нервничать Walmart, Kroger, 7-Eleven, Insatacart и им подобных, поделивших рынок между собой. С 2016 года корпорация Джеффа Безоса тестировала технологию бескассового обслуживания в двух десятках мини-маркетов Amazon Go, а теперь открыла свой первый крупный «продовольственный магазин будущего» — Amazon Go Grocery.

Новый инновационный робомагазин, расположенный на территории штаб-квартиры компании в Сиэтле, разместился на площади около 930 м². Как и в куда меньших лавках Amazon Go, покупателю не нужно стоять на кассе в ожидании, пока его покупки просканируют и он получит возможность их оплатить — технологии в лице размещенных в торговом зале магазина многочисленных специальных датчиков и камер, отслеживающих все действия посетителей, этот момент берут на себя.

Чтобы начать совершать покупки в магазине Amazon Go Grocery, достаточно при входе отсканировать QR-код, который выводится на экран смартфона в специальном мобильном приложении. Как только посетитель берет в руки товар, тот автоматически помещается в его виртуальную корзину. Если покупатель передумает, продукт можно просто вернуть на место, и он тут же будет изъят из «электронного лукошка». На выходе касс нет — покупатели могут выходить из магазина, не задерживаясь, стоимость взятых товаров спишется с привязанной к приложению банковской карты автоматически. Таким образом, весь процесс покупок в робомагазине может обходиться вообще без какого-либо взаимодействия с персоналом. Разве что, если возникнут вопросы, можно обратиться к менеджерам, пополняющим полки, — они готовы на них ответить.

Главное отличие Amazon Go Grocery от обычных торговых точек без кассиров Amazon Go состоит в том, что в нем предлагаются к покупке не только готовые закуски и напитки для тех, у кого нет времени на полноценный ланч: его ассортимент в общей сложности составляют около 5000 наименований товаров, включая мясные и молочные продукты, рыбу, овощи и фрукты, свежую выпечку, алкоголь (стоит отметить, что около секции с алкоголем дежурит сотрудник магазина, проверяющий ID-карты тех, кто желает приобрести спиртное), а также различные хозтовары, например, чистящие средства и гигиенические принадлежности. Кроме того, есть и отдел с товарами для домашних питомцев.

При входе в Amazon Go Grocery покупатели могут взять продуктовую тележку. На последнем фото представлены кофемашины: как и в случае с другими товарами, после того, как покупатель возьмет стаканчик с кофе в руку, тот автоматически появится в его электронной корзине.

Любопытно, что вопрос с традиционно развесными продуктами в Amazon решили довольно просто: каждая единица товара в робомагазине имеет отдельную цену, то есть взвешивать ничего не надо. Например, бананы поодиночке стоят 19 центов каждый, авокадо — 49 центов, а за один грейпфрут придется выложить $1,29. Естественно, все они практически одинакового размера. То же самое касается мясных продуктов и рыбы — такого рода товары завозятся несколько раз в неделю уже запакованными.

Что касается брендов, представленных в Amazon Go Grocery, то на полках робомагазина можно встретить продукты как местных и национальных брендов сторонних компаний, так и брендов самой Amazon. Например, на полках робомагазина можно найти органические продукты питания компании Whole Food, приобретенной корпорацией Джеффа Безоса в 2017 году.

По утверждению NBC News (второе видео), стоимость товаров сторонних брендов в первом крупном продуктовом робомагазине Amazon значимо меньше, чем в других супермаркетах, — в некоторых случаях разница составляет вплоть до нескольких долларов.

Вместе с тем, как отмечает CNBC, Amazon Go Grocery нельзя назвать полноценным супермаркетом по американским меркам, что признают и в самой Amazon. В то время как типичные супермаркеты в США, как правило, занимают минимум в 4 раза больше места, предлагают куда больший ассортимент и позволяют средней американской семье затариваться продуктами и непродовольственными товарами на неделю-две вперед, компания Джеффа Безоса позиционирует свой крупный робомагазин, как «большую торговую точку по соседству», где возвращающиеся домой после работы местные жители могут приобрести все необходимые продукты для приготовления полноценного ужина, а также самые распространенные хозтовары.

На выходе из Amazon Go Grocery любой желающий при необходимости может взять фирменный бесплатный многоразовый зеленый пакет для переноски приобретенных товаров. Кроме того, обратите внимание, что в робомагазине, несмотря на формат, также иногда бывают скидки и спецпредложения. Наконец, стоит уточнить, что для свежей выпечки внизу стеллажа предусмотрены бумажные пакеты.



Впрочем, открытие Amazon Go Grocery — это в любом случае существенный шаг вперед для формата бескассовых магазинов Amazon Go. При этом с учетом того, что Amazon не собирается останавливаться на достигнутом, можно не сомневаться в том, что уже в не столь отдаленном будущем корпорация откроет и свой первый полноценный по американским меркам робосупермаркет.

«Мы только начали [развертывание сети своих робомагазинов]», — подчеркивает амбициозность намерений Amazon Камерон Джейнс, вице-президент по розничной торговле компании.

Напоследок — занимательный факт: оплатить покупку в Amazon Go Grocery можно не только безналичным способом, но и, как ни странно, «кэшем». Для этого покупателю требуется оповестить об этом одного из менеджеров робомагазина. Опциональная возможность оплаты наличными — это компромисс, на который Amazon пошла после того, как чиновники в ряде американских городов, где представлены Amazon Go, выразили недовольство тем, что скупаться в таких магазинах могут лишь обладатели банковских карт, что нарушает права тех, у кого их нет, в частности, людей с низким доходом.

Источник: hightech.plus