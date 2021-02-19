Amazon переманила Дональда Гловера с канала FX, принадлежащего Disney (теперь он будет делать проекты для Prime Video)





Всего несколько дней назад американский актер и музыкант Дональд Гловер (он же Childish Gambino) сообщил, что будет заниматься перезапуском франшизы «Мистер и миссис Смит» для Amazon. По данным издания Variety это только верхушка айсберга, так как Гловер и Amazon Studios подписали многолетний контракт о сотрудничестве на восьмизначную сумму.

Помимо Дональда Гловера в сделку включен его брат Стивен Гловер, с которым они вместе работали над сериалом «Атланта» для канала FX, принадлежащего The Walt Disney Company. Интересно, что осенью прошлого года представители FX Networks заявили, что сценарий для третьего и четвертого сезона сериала «Атланта» уже написан, съемки начнутся сразу после снятия коронавирусных ограничений, а первые серии нового сезона выйдут уже в 2021 году. Как уход братьев из-под крыла Disney (где Дональд успел сыграть молодого Лэндо Калриссиана в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории») скажется на судьбе шоу пока непонятно.

В любом случае дуэт братьев будет заниматься новыми проектами для стримингового сервиса Amazon Prime Video. Одним из первых сериалов, которые снимут Гловеры, станет проект о героине, «похожей на Beyonce». Также Дональд получит в свое распоряжение личный портал в сервисе Prime Video, где будет создавать личный контент и курировать сторонние источники.

Напомним, что во вторник Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Убивая Еву», «Не время умирать») анонсировали перезапуск франшизы Mr. and Mrs. Smith / «Мистер и миссис Смит», основанный на одноименном художественном фильме 2005 года, главные роли в котором исполнили Брэд Питт и Анжелина Джоли. Артисты не только сыграют главные роли, но и выступят в качестве исполнительных продюсеров и сценаристов. Шоураннером назначена Франческа Слоун («Фарго»), проект выйдет в сервисе Amazon Prime в 2022 году.

Источник: Variety