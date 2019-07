Amazon уже продлил сериал The Expanse / «Пространство» на пятый сезон, хотя до выхода четвертого еще почти полгода

Лучший научно-фантастический сериал со времен Battlestar Galactica — конечно же, речь о проекте The Expanse / «Пространство», переехавшем в прошлом году с канала SyFy на Amazon — продлили на еще один, пятый сезон. И это за полгода до премьеры четвертого сезона! Судя по всему, компания твердо уверена в успехе шоу.

О продлении The Expanse представители Amazon объявили в рамках недавнего мероприятия Television Critics Association. Одновременно был опубликован новый тизер-трейлер продолжения горячо ожидаемой поклонниками Sci-fi истории о приключениях Джеймса Холдена и остальных членов команды космического корабля «Росинант».

Burn like hell, we’ve got incoming! Here’s a new Season 4 sizzle to top off the Season 5 news. #TheExpanse pic.twitter.com/p74FJjXjx3

— The Expanse (@ExpanseOnPrime) July 27, 2019