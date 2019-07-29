Amazon уже продлил сериал The Expanse / «Пространство» на пятый сезон, хотя до выхода четвертого еще почти полгода





Лучший научно-фантастический сериал со времен Battlestar Galactica — конечно же, речь о проекте The Expanse / «Пространство», переехавшем в прошлом году с канала SyFy на Amazon — продлили на еще один, пятый сезон. И это за полгода до премьеры четвертого сезона! Судя по всему, компания твердо уверена в успехе шоу.

О продлении The Expanse представители Amazon объявили в рамках недавнего мероприятия Television Critics Association. Одновременно был опубликован новый тизер-трейлер продолжения горячо ожидаемой поклонниками Sci-fi истории о приключениях Джеймса Холдена и остальных членов команды космического корабля «Росинант».

Burn like hell, we’ve got incoming! Here’s a new Season 4 sizzle to top off the Season 5 news. #TheExpanse pic.twitter.com/p74FJjXjx3 — The Expanse (@ExpanseOnPrime) July 27, 2019

Напомним, четвертый сезон основан на четвертом романе «Пожар Сиболы», книжного цикла The Expanse и рассказывает о конфликте колонистов с планеты Илиос и частной корпорации, жаждущей заработать как можно больше денег на добыче ресурсов с этой планеты. Пока неясно, будет ли и насколько тесно пятый сезон космосаги сюжетно связан с пятым романом книжного цикла «Игры Немезиды». Amazon не говорит ни когда пятый сезон будет запущен в производство, ни когда он выйдет на экраны.

Четвертый же сезон The Expanse, напомним, дебютирует на Amazon Prime Video 13 декабря. Такой себе подарок к Рождеству.

Одновременно Amazon объявила о продлении на второй сезон фэнтезийного телесериала Carnival Row с Орландо Блумом и Карой Делевинь. Дебютный трейлер Carnival Row показали на недавнем Comic-Con 2019. Шоу рассказывает о неовикторианском мегаполисе, в котором мифические существа пытаются сосуществовать вместе с людьми. Первый сезон из восьми эпизодов выйдет на Amazon Prime Video 30 августа.

Источник: The Verge