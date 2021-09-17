AMD дарує Far Cry 6 та Resident Evil Village при купівлі відеокарти Radeon RX 6900 XT ( ͡° ͜ʖ ͡°)





На минулому тижні AMD відновила роздачу ключів до ігор по програмі Raise the Game і почала з Far Cry 6 та Resident Evil Village для покупців комп’ютерів та ноутбуків, оснащених CPU Ryzen 3000/5000 та GPU Radeon RX 6000-ї серії. Тепер «червоні» розширили програму та включили в неї топову відеокарту Radeon RX 6900 XT.

Таким чином, всі, хто придбає відеокарту Radeon RX 6900 XT (ну, ви зрозуміли) в період з 16 вересня по 31 грудня 2021 року, зможуть безплатно отримати Far Cry 6 та Resident Evil Village. Як і раніше, акція поширюється тільки на покупки, здійснені в офіційних роздрібних партнерів AMD. Більш детальні умови наведені на офіційному сайті AMD.

Всім добре відомо, що наразі на ринку відеоадаптерів панує величезний дефіцит. Пропозицій мінімум, а ціни в рази перевищують рекомендовані. В американському роздробі рекомендована ціна Radeon RX 6900 XT становить 999 доларів (26 658 гривень), але пропозицій по такій ціні не знайти. В Україні ціни на Radeon RX 6900 XT починаються від 50 тис. грн.

Напередодні фінансовий директор AMD назвав «незначним» вплив майнерів на продажі відеокарт і спрогнозував поліпшення ситуації з їх доступністю до 2022 року.