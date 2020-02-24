Американцы испытали лазерную систему спутниковой связи для беспилотника MQ-9 Reaper





Американская компания General Atomics провела стендовые наземные испытания лазерной системы спутниковой связи, разрабатываемой для разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. Как пишет Flightglobal, состоявшиеся проверки, в ходе которых инженерам предприятия, находившимся в обсерватории на острове Тенерифе в Атлантическом океане, удалось при помощи решения установить стабильную связь со спутником Alphasat на геостационарной орбите, признаны успешными.

Согласно пресс-релизу General Atomics, предназначающаяся для MQ-9 Reaper лазерная система связи построена на базе терминала LCT135 американской компании Tesat-Spacecom, который до этого использовался для обеспечения ретрансляции данных в основном между наземными станциями и космическими аппаратами. Чтобы терминал мог быть установлен на MQ-9 Reaper, инженерам пришлось поработать над его компактностью, а также энергоэффективностью.

Американские специалисты указывают, что лазерная система спутниковой связи имеет ряд преимуществ перед радиоволновой. Во-первых, ее труднее обнаружить потенциальному противнику, во-вторых, ее значительно сложнее перехватить, подменить или подавить, в-третьих, она позволяет передавать данные в 300 раз быстрее, то есть на скорости до 1,8 Гб/с, что открывает дорогу к использованию новых, более производительных сенсоров, генерирующих в разы больше информации, а также позволяет использовать БПЛА в качестве полноценного ретранслятора, способного передавать на спутники сведения от наземных армейских подразделений.

Напоследок отметим, что ранее на базе LCT135 ESA и Airbus разработали систему SpaceDataHighway, обеспечивающую бесперебойную передачу данных в режиме реального времени с находящихся вдали от наземных станций спутников на низких околоземных орбитах. Она состоит из двух спутников на геосинхронных орбитах, которые выступают в качестве ретрансляторов и покрывают Европу, Африку, часть Азии и практически всю Южную Америку, и ряда оснащенных LCT135 аппаратов на НОО. Решение используется для проведения чувствительных к задержкам при передаче данных наблюдений из космоса в научных и коммерческих целях, в интересах нацбезопасности различных стран, а также для мониторинга территорий, пострадавших вследствие стихийного или техногенного бедствия. При этом к 2025 году число спутников-ретрансляторов системы SpaceDataHighway планируется довести до трех, чтобы расширить ее покрытие на весь Азиатско-Тихоокеанского регион и Латинскую Америку, а в более отдаленном будущем четвертый ретранслятор должен будет покрыть Северную Америку.

Источник: N+1