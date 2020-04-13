Американец собрал в подвале симулятор для игры в iRacing на основе реального автомобиля Mini Cooper S, ПК и 49-дюймового монитора





Увлеченный своим хобби человек с прямыми руками и свободным временем способен сотворить то, что никогда не сделают «креаторы на зарплатах». Американский фанат гонок Брент Чейни в очередной раз подтвердил это утверждение, собрав ультимативный симулятор гонок BasementGP на основе настоящего автомобиля Mini Cooper S.

Справедливости ради отметим, что проект стартовал заметно раньше начала карантинных мер по поводу коронавируса, так что автор не пытался компенсировать невозможность погонять на реальных дорогах. Его творение под названием BasementGP создавалось 10 месяцев и было завершено только в январе 2020 года (на канале авторов собрано два десятка роликов о процессе сборки).

В качестве основы Брент Чейни выбрал Mini Cooper S 2005 года выпуска с нерабочим двигателем. Заплатив за этот автомобиль $1000, автор снял ненужные ему запчасти и продал их за те $1000 в сумме, так что основа досталась ему бесплатно. Далее он распилил автомобиль на части, переместил их в подвал и собрал вместе обратно на деревянной раме. Для игры была выбран симулятор iRacing, поэтому автор собрал достаточно мощный ПК, разместив его под капотом в качестве нового «двигателя»:

CPU: Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 8-Core Processor

CPU Cooler: Cooler Master — Hyper 212 RGB Black Edition 57.3 CFM CPU

Motherboard: Asus — PRIME Z390-A ATX LGA1151 Motherboard

Memory: Corsair — Vengeance RGB Pro 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3000 Memory

Storage: SanDisk — Ultra 3D 1 TB 2.5″ Solid State Drive

Video Card: NVIDIA — GeForce RTX 2080 8 GB Founders Edition Video Card

Case: Thermaltake — View 37 ATX Mid Tower Case

Power Supply: Corsair — CXM 750 W 80+ Bronze Certified Semi-modular ATX

Operating System: Microsoft — Windows 10 Home OEM 64-bit

Keyboard: Razer Ornata Chroma

Mouse: Razer DeathAdder Elite

Sim Specs: Fanatec Podium DD1 F1 Edition + Fanatec V3 Inverted Pedals + Next Level Racing Keyboard Tray

Display: Samsung chg90 Monitor

В качестве основного источника отображения информации был выбран сверхширокоформатный изогнутый 49-дюймовый игровой монитор Samsung C49HG90DMI с соотношением сторон 32:9, который на удивление хорошо подошел к проему лобового стекла. Дополнительная информация выводится на iPad, а за звук отвечает домашний кинотеатр Harman Kardon 5.1 с системой «тактильного» звука ButtKicker Mini. В итоге у Брент Чейни получилась отличная игрушка для «мужской берлоги» за $6500, которую можно использовать для любимого развлечения.

Напомним, что еще в 2017 году мы рассказывали про геймера, который превратил личный Lamborghini Aventador в «геймпад для Xbox One», чтобы поиграть в гараже в Forza Motorsport 7.

Источник: Autoblog