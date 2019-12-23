Американские инженеры превратили классический DeLorean в электрический робомобиль, способный дрифтовать не хуже профессиональных гонщиков

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Американские инженеры из Стэнфордского университета научили робомобиль дрифтовать так же ловко, как это делают профессионалы. На видео, представленном разработчиками, автомобиль в автономном режиме успешно проскользил колесами по асфальту более километра, пусть и по заранее заданному маршруту.

В качестве транспортного средства для проведения экспериментов исследователи взяли MARTY (Multiple Actuator Research Test bed for Yaw control) — переоборудованный в электрический командой из Лаборатории динамического дизайна Стэнфордского университета в 2015 году классический DeLorean. Примечательно, что, помимо новой силовой установки, инженеры уже тогда оборудовали авто системами, необходимыми для автономного вождения, однако на момент создания машина могла ездить самостоятельно лишь по кругу, пишет Engadget.

В течение следующих четырех лет исследователи учили алгоритмы выполнять сложные пируэты и теперь показали свои наработки в действии: в ходе демонстрационного заезда MARTY за несколько минут преодолел весьма сложный испытательный дрифт-трек, двигаясь с точностью на уровне профессионального водителя, впечатлив в итоге даже опытных гонщиков своим умением справляться с физикой движения.

Трасса трека была известна робомобилю заранее, однако это не послабление требований для алгоритмов — таковы изначальные правила джимханы, того вида автоспорта, под который инженеры «подгоняли» системы управления MARTY.

Конечная цель американских разработчиков — создать алгоритмы для систем помощи водителю и робомобилей, которые будут способны справляться с экстренными маневрами или скользкими поверхностями, такими как лед или снег.