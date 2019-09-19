Американские инженеры разработали карманный болас, который предлагается использовать в качестве безопасной альтернативы тазеру





Американская компания Wrap Technologies объявила о разработке нового оружия нелетального воздействия, способного останавливать нарушителей с помощью боласа. Как сообщает Reuters, разработчики позиционируют решение в качестве безопасной замены тазерам.

Отметим, что боласом называется метательное оружие, представляющее собой ремень или веревку с грузами на концах. Такое оружие при попадании по цели опутывает ее, мешая двигаться. Болас является традиционным оружием бразильских индейцев.

Новое оружие нелетального воздействия, то есть такое, которое может остановить нарушителя без причинения тяжелого вреда здоровью, получило название Bolawrap. Оно представляет собой пусковое устройство, оснащенное предохранителем, ударным механизмом, лазерным прицелом и кнопкой спуска.

Оружие снаряжается пороховым вышибным зарядом в гильзе и сменным картриджем, внутри которого в сложенном виде размещена прочная кевларовая веревка длиною 2,5 метра. На концах веревки закреплено по одному грузику с крючками. При выстреле грузики вылетают из Bolawrap и разматывают веревку. При попадании по нарушителю веревка до трех раз обматывает его, сковывая движения. При этом крючки грузиков цепляются за одежду, не давая веревке ослабнуть.

Пусковое устройство оружия предлагается крепить на поясе, оно имеет в длину 15,2 сантиметра, в ширину — 6,4 сантиметра и в толщину — 2,5 сантиметра. Масса Bolawrap в разряженном состоянии составляет 340 грамм. Заряженное пусковое устройство весит 442 грамма. При выстреле начальная скорость полета грузиков составляет 195 метров в секунду. Для сравнения, начальная скорость полета пули пистолета Макарова составляет 315 метров в секунду.

Bolawrap можно использовать для стрельбы по целям, находящимся на расстоянии 3 — 8 метров. При этом разработчики утверждают, что оружие наиболее эффективно на дальности до 5 метров. Для надежной остановки нарушителя необходимо, чтобы вокруг него было свободное пространство не менее 60 сантиметров. После выстрела Bolawrap можно перезарядить за 8 секунд.

Уточним, что в настоящее время американские полицейские в качестве оружия нелетального воздействия при задержаниях в основном используют тазер, получивший распространение с первой половины 2000-х годов. Проблема в том, что тазер считается несмертельным условно: так, в США в результате применения правоохранителями данного вида оружия за все время погибли более тысячи человек, 49 из них погибли в прошлом году.

«Правоохранители могут воспользоваться тазером, дубинкой или перцовым баллончиком, когда их жизни угрожает опасность. Bolawrap можно задействовать в любой момент, поскольку это устройство не представляет абсолютно никакой опасности», — указывают в Wrap Technologies.

На данный момент разработку еще не взяли на вооружение правоохранители ни в одной стране мира, однако известно, что интерес к ней проявляют как американские стражи порядка, так и австралийские и новозеландские. По словам полицейских, которые решили опробовать действие Bolawrap на себе во время демонстрационных испытаний, при попадании болас «не причиняет боли».

Напоследок отметим, что стоимость одного Bolawrap составляет $905, картриджа — $30.

Источник: N+1