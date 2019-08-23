Американские психологи обнаружили, что использование эмодзи в переписке может коррелировать с успехом на свидании





Американские психологи из Университета Индианы выяснили, что использование эмодзи и смайликов в переписке коррелирует с успехом в общении с потенциальным романтическим партнером. Статья с описанием научной работы опубликована в PLoS One.

Как сообщается, всего ученые провели два исследования в форме опроса. В первом приняли участие 5327 американцев, которые предоставили свои демографические данные (пол, возраст, сексуальная ориентация и этническая принадлежность), а также ответили на вопросы о том, как часто они используют эмодзи и смайлики в переписке с потенциальным романтическим партнером и какой смысл вкладывают в них. В частности, среди вариантов ответа на вопрос о мотивации были утверждения вроде «мне так проще выразить чувства» и «это проще, чем писать целые предложения». Также участников попросили сообщить о количестве первых свиданий за прошедший год и частоте сексуальных контактов за тот же период.

Ученые выяснили, что примерно 30% респондентов из отражающей демографию взрослого населения США выборки (возраст участников составил от 18 до 94 лет, 87% были гетеросексуальны, 62% — европеоиды) используют эмодзи и смайлики в переписке с потенциальными романтическими партнерами, причем делают это для того, чтобы лучше выразить себя и собственные намерения, а еще «потому что это модно». Кроме того, использование эмодзи в переписке ученые связали (p < 0,001) с бóльшим количеством первых свиданий и сексуальных контактов с учетом пола и возраста как побочных переменных.

С помощью второго исследования ученые решили воспроизвести полученные результаты, а также проверить, как использование эмодзи и смайликов связано с успехом в романтических отношениях после первого свидания. Во втором опросе приняли участие 275 человек (возраст от 18 лет до 71 года, 84% гетеросексуалов, 73% европеоидов), которые ответили на те же самые вопросы, что и участники первого исследования, а в дополнение их попросили предоставить подробности о последнем первом свидании: в частности, указать, как прошло свидание, продолжили ли участники общаться со своими потенциальными партнерами после него и продолжили ли использовать эмодзи в переписке. Также респондентов спросили о том, сколько у них было вторых свиданий.

В отличие от результатов первого исследования, ученым не удалось обнаружить статистически значимой (p = 0,44) связи между частотой использования эмодзи и количеством первых свиданий. При этом частота использования эмодзи коррелировала с количеством вторых свиданий, количеством сексуальных партнеров и числом сексуальных контактов. Кроме того, частое использование эмодзи позитивно коррелировало (p < 0,001) с поцелуем и сексом после первого свидания, а также началом романтических отношений.

У исследования, тем не менее, есть важные ограничения. В частности, ученые не уточняли у участников, какие именно эмодзи они используют. Кроме того, неизвестно, как интерпретировали эмодзи собеседники участников опросов. Также пока неясны причинно-следственные связи: возможно, что люди, которым нравится использовать эмодзи, в действительности имеют личностные качества, позволяющие легче формировать отношения с окружающими, следствием чего могут быть одновременно и частое применение эмодзи, и сравнительно высокая успешность в общении с потенциальными романтическими партнерами. Следовательно, указывают ученые, в этой области необходимо провести еще ряд дополнительных исследований.

Источники: Naked Science, N+1