«Американских богов» продлили на третий сезон, шоураннером взяли бывшего продюсера «Ходячих мертвецов» и «Декстера»

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10 марта на американском канале Starz стартовал второй сезон весьма экстравагантного сериала American Gods / «Американские боги» по одноименному роману Нила Геймана, опубликованному в 2001 году и рассказывающего о богах разных народов и разных эпох, ныне живущих в США.

Как известно, производство второго сезона сопровождалось многими проблемами (смена сценаристов и продюсеров, уход ключевых актеров и пр.), из-за которых продолжение сильно задержалось (первый сезон вышел весной 2017-го). Но, похоже, теперь поклонники шоу могут выдохнуть с облегчением. Как сообщает Deadline, канал Starz официально продлил сериал на третий сезон и назначил шоураннером Чарльза Игла («Ходячие мертвецы», «Декстер»).

Согласно данным Deadline, «Американские боги» рассматривается как шоу минимум на пять сезонов. Но пока мы можем уверенно говорить о трех. Учитывая, что руководство канала полностью изменило подход к шоу и второй сезон благодаря большему влиянию автора романа Нила Геймана стал более точно следовать своему литературному первоисточнику, с будущим третьим сезоном подобного рода проблем, как со вторым, быть не должно.

Само собой, все эти проблемы не могли не сказаться на продолжении, но некоторые критики соглашаются, что шоу по-прежему имеет огромный потенциал и при условии дальнейшего следования стилю Геймана вплоть до финала второй сезон станет интереснейшей антитезой первому.

Рейтинг продолжения American Gods по версии критиков на сайте RottenTomatoes составляет 55%, тогда как пользователям второй сезон, если судить по оценках на том же RottenTomatoes, понравился.

Источник: Deadline