Аналитики Wells Fargo: автоматизация уничтожит 200 000 рабочих мест в банковском секторе США

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Технологический прогресс приведет к самому крупному сокращению сотрудников за всю историю банковской отрасли, говорится в докладе аналитической фирмы Wells Fargo. Только в США в течение ближайших 10 лет будет уничтожено по меньшей мере 200 000 рабочих мест. А это, на минуточку, десятая часть всех рабочих мест в банковской сфере Соединенных Штатов.

По данным аналитиков, американские финансовые компании ежегодно вкладывают по $150 млрд в различные технологические решения — больше, чем какая-либо другая индустрия. Цель вливаний — снизить расходы, половина из которых в настоящее время приходится как раз на зарплаты персоналу.

В конечном итоге, согласно прогнозу экспертов, штат банковских бэк-офисов, отделений и кол-центров сократится на 20-33%. Чуть в большей безопасности находятся рабочие места тех, кто работает в техподдержке, продажах, консалтинге.

«Наиболее существенные изменения коснутся, пожалуй, контакт-центров, — заявил эксперт Deloitte Майкл Танг, занимающийся глобальной финансовой аналитикой, в интервью Wells Fargo. — Предвестниками перемен выступают чатботы, при общении с которыми некоторые [клиенты] уже сегодня нередко не подозревают, что разговаривают с искусственным интеллектом, поскольку просто отвечают на его вопросы».

При этом ожидается, что автоматизация не только возьмет на себя значительную часть рутинного труда, который ранее выполняли люди, но и существенно повысит эффективность работы финансовых учреждений. Так, роботы, которым отдадут заполнение и обработку документов, будут и делать меньше ошибок, и работать быстрее, что, среди прочего, повысит удовлетворенность клиентов, указывают в Wells Fargo.

Напоследок отметим, что Wells Fargo — не единственная компания, которая прогнозирует сокращение штата в банковской отрасли. В мае аналитики McKinsey заявили, что ожидают уменьшения численности персонала фронт-офисов, занимающегося непосредственной работой с клиентами, почти на треть. Доклад имел большой резонанс, потому что эту категорию работников традиционно принято считать наиболее ценным «живым активом» финансовых компаний.

По данным британской консалтинговой компании Coalition Development, в 2018 году численность менеджеров по работе с персоналом в инвестиционных банках упала на 20%.

Источник: hightech.plus