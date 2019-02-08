Антимонопольное управление Германии запретило Facebook собирать данные о пользователях со сторонних сайтов без их согласия

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Антимонопольное управление Германии постановило, что социальная сеть Facebook злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, и запретило компании собирать в Германии пользовательские данные со сторонних сайтов без ведома и согласия самих пользователей.

То же касается сбора данных, осуществляемого посредством принадлежащих Facebook дочерних сервисов, таких как WhatsApp и Instagram — их материнская компания и в этом случае будет обязана получить отдельное разрешение на то, чтобы использовать собранные данные вовне самих сервисов.

«Facebook будет запрещено принуждать своих пользователей давать согласие на неограниченный сбор данных с аккаунтов и сайтов, не связанных непосредственно с самой соцсетью»,— цитирует DW главу антимонопольного ведомства Германии Андреаса Мюндта.

Решение было принято по результатам расследования, начатого еще в прошлом году.

«Мы обнаружили, что веб-ресурсу достаточно внедрить такие Facebook-интерфейсы, как кнопки «Нравится» и «Поделиться», чтобы пользовательские данные начали передаваться социальной сети. Причем для этого пользователям не нужно даже каким-либо образом взаимодействовать с данными интерфейсами. Кроме того, в некоторых случаях — в частности, когда владелец сайта использует инструмент «Аналитика Facebook» — данные о пользователе могут передаваться соцсети, даже если на странице она вообще не упоминается каким-либо образом», — отметили представители ведомства.

У Facebook есть месяц, чтобы обжаловать решение, прежде чем оно вступит в силу.

«Антимонопольное управление Германии недооценивает жесткую конкуренцию, которую мы испытываем в Германии со стороны таких платформ, как YouTube, Snapchat и Twitter, а также неверно трактует то, как мы выполняем требования европейского общего регламента по защите данных»,— отметила компания, пообещав обжаловать решение регулятора в Верховном земельном суде Дюссельдорфа.

Источник: DW