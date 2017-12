Apple объявила самые популярные приложения, игры, фильмы и музыку 2017 года

Недавно мы рассказывали о самом популярном контенте 2017 года в магазине для Android-устройств Google Play, а теперь аналогичной подборкой поделилась компания Apple, отметив самые популярные приложения, фильмы, сериалы, музыку, книги и подкасты в App Store, Apple Music, iTunes, iBooks и подкастах Apple.

Хит-парад лучших альбомов в Apple Music во многих странах возглавил альбом Дрейка «More Life», а песня Эда Ширана «Shape of You» стала лучшей песней года. Совсем недавно вышедший альбом Тейлор Свифт «Reputation» уже достиг третьего места в хит-параде лучших альбомов 2017 года в США. Лучшими новыми артистами в хит-параде Apple за 2017 год стали Khalid, Дэниел Цезарь и 6LACK, завоевавшие в этом году номинации «Грэмми».

Редакторы App Store выявили четыре основных тренда 2017 года среди приложений: появление приложений и игр с дополненной реальностью, развитие многопользовательских игр, приложения для поддержания психического здоровья и осознанности, а также приложения, меняющие подходы к чтению и повествованию.

В итоге, редакторы Apple выбрали лучшими следующие приложения и игры

Лучшее приложение 2017 года для iPhone: Calm

Лучшая игра 2017 года для iPhone: Splitter Critters

Лучшее приложение 2017 года для iPad: Affinity Photo

Лучшая игра 2017 года для iPad: The Witness

Также можно ознакомиться с хит-парадами лучших приложений и игр:

Мировой хит-парад фильмов этого года возглавила «Моана», за ней следуют «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и «Чудо-женщина». Самым продаваемым сериалом в iTunes стала «Игра престолов», а в целом на данной платформе доминируют драматические истории, такие, как «Ходячие мертвецы». Лучшими новыми сериалами стали «Большая маленькая ложь» от HBO, «Это мы» от NBC, «Виктория» от PBS и «Американцы» от FX.

Самым популярным подкастом 2017 года в мире стал Fresh Air, который сохранил это звание с прошлого года. Жанр ежедневных новостей снова доказал свою популярность: в хит-парады этого года вошли подкасты The Daily от New York Times и Up First от NPR. Слушателей со всего мира также привлекают истории о настоящих преступлениях, в том числе A Murder On Orchard Street, Dirty John и S-Town. Также в 2017 году сохранился огромный интерес к компьютерным наукам: три самых популярных учебных курса в iTunes U посвящены программированию и разработке приложений на Swift.

Хит-парад художественных книг в iBooks заполнили истории, экранизированные в виде сериалов, в том числе «Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь», а также книги для лёгкого чтения, например Before We Were Yours («Когда мы не были твоими»). Хит-парад документальных произведений возглавила Hillbilly Elegy («Деревенская элегия»), за которой следует множество книг о современных событиях и политике.

Источник: Apple