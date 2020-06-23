Apple показала первый трейлер фантастического сериала Foundation / «Основание» по циклу романов Айзека Азимова, премьера — в 2021 году

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Вчера на WWDC 2020 помимо обновления линейки операционных систем и анонса о переходе на собственные процессоры компания Apple также показала первый трейлер научно-фантастического сериала Foundation / «Основание», основанного на цикле романов Айзека Азимова. Первый сезон ТВ-сериала выйдет в 2021 году на стриминговом сервисе Apple TV+.

Изначально экранизацию культового цикла собирался снять канал HBO, а у руля проекта должен был стать Джонатан Нолан, однако партнеры решили выбрать «Мир Дикого запада». В итоге проект решила взять под свое крыло Apple, которой не хватает собственного оригинального контента для стримингового сервиса Apple TV+.

Цикл романов Foundation / «Основание» рассказывает о далеком будущем, в котором Галактическая Империя управляет всеми известными мирами Млечного Пути. Ученый Гэри Селдон предсказывает падение сверхгосударства, после которого человечеству придется практически с нуля восстанавливать цивилизацию. Во главе процесса должна стать основанная Селдоном организация Foundation.

Книжный цикл насчитывает семь романов (плюс три дополнительных от других авторов), так что литературной основы у шоураннеров более чем достаточно. Если зрители примут первый сезон благосклонно, то сериал наверняка продлят на несколько сезонов.

В главных ролях снялись Джаред Харрис («Безумцы», «Чернобыль») и Ли Пейс («Хоббит», «Стражи Галактики»), точная дата премьеры сериала пока не объявляется.

Источник: Apple