Apple сначала потребовала от авторов подкастов не указывать номера эпизодов в названиях, а затем уточнила, что это правило выполнять необязательно

Компания Apple разослала издателям подкастов письмо с новыми рекомендациями касательно публикаций в iTunes, которые, помимо прочего, исключают использование номера эпизода в названии подкаста.

В письме с заголовком «Optimize Your Show’s Metadata» Apple перечислила вещи, которые издателям стоит избегать при публикации подкастов.

Несоблюдение этих инструкций может привести к тому, что подкаст будет удален из iTunes, предупредили в компании.

Каких элементов Apple рекомендует избегать при публикации подкастов:

Фраз, написанных только ради заполнения описания. Например, «Подкаст от [имя автора]», «Новый подкаст», «Здесь будет описание» и прочее.

Дословного повторения названия или имени автора в описании.

Несоответствующего контента и спама. Например, заголовков, содержащих набор слов (вроде «Очень голодные туристы. Путешествия. Открытия. Обучение») или имена авторов (вроде «Доктор Мария Санчез, тренер путешественник-энтузиаст»).

Номеров эпизодов в заголовках. К примеру, «Очень голодные туристы, эпизод 01» или «01. Разрушенная реликвия».

Apple настаивает, что вся информация, включая название, имя автора и описание, должна заноситься в метаданные самого файла. При этом от качества метаданных зависит возможность попасть в поисковую выдачу в iTunes, следует из письма.

Многие авторы подкастов практически сразу выразили недоумение по поводу новых рекомендаций.

what the HELL is this apple podcasts?? so obnoxious what’s the point of that last bullet in particular pic.twitter.com/Zx2PqvCdXL — sarah ☀️ (@misandrywitch) 27 февраля 2019 г.

«Apple Podcasts, какого черта? Это неприятно. В частности, в чем смысл последнего пункта в списке?».

FYI Podcasters: Apparently if you have numbers in your episode names you can be removed from iTunes. I’m already hearing that this is actively being enforced by Apple already, so like… that’s cool. I love having notice to make changes to my show before a new policy is enforced. pic.twitter.com/rbdjEeIA98 — RPG Casts (Tess) (@rpg_casts) 27 февраля 2019 г.

«Подкастеры, примите к сведению: вероятно, если в названиях ваших эпизодов есть номера, их могут удалить из iTunes».

Apple just sent me an email about things not to include in podcast episode titles & metadata. It says not to include episode numbers in the title. What planet are you people living on? — Eric Brook (@erkpod) 27 февраля 2019 г.

«Apple прислала мне письмо о том, что не следует использовать в названии подкастов. В нем сказано не включать в заголовок номер эпизода. С какой вы планеты?».

Just got an email from apple podcasts about metadata etc. If they make me rename all my episodes to comply with their arbitrary rules I’m going to be furious. — Strange Animals Podcast (@StrangeBeasties) 27 февраля 2019 г.

«Только что получил от Apple письмо о метаданных в подкастах и прочем. Если из-за их произвола мне придется переименовать все мои эпизоды, я буду в ярости».

Tl;dr If you use the metadata fields and remove the numbers from the titles, you’ll be fine with apple. On your users side, it depends on whether their podcast player app supports this or not. It’s a bit more tricky for website listeners, but solveable too. — Harald Eckmüller (@heckmueller) 28 февраля 2019 г.

«Если вы воспользуетесь полями метаданных и удалите номера из заголовков, все будет хорошо. Что касается ваших пользователей, то все зависит от того, поддерживает ли метаданные их приложение для прослушивания подкастов».

Примечательно, что немногим позже Apple разослала издателям еще одно письмо — в нем компания уточнила, что не станет удалять подкасты за использование номеров эпизодов в их названиях.

«Мы получили множество вопросов касательно рекомендаций по метаданным в Apple Podcasts, поэтому намерены дать более исчерпывающую информацию. Ваше шоу не будет удалено из-за наличия номера эпизода в названии. Вместе с тем, следование рекомендациям поможет нам предоставлять ваше шоу слушателям в Apple Podcasts, а также позволит вам отслеживать статистику прослушиваний через Podcast Analytics», — отметили в Apple.

Ha, Apple just clarified their Podcasts guidelines/best practices with this in bold: Your Show Won’t Be Removed for Having Episode Numbers in Episode Titles pic.twitter.com/kRN1LTrRPj — Federico Viticci (@viticci) 1 марта 2019 г.

«Ха, Apple разъяснила свои рекомендации для подкастеров, выделив жирным фразу «Ваше шоу не будет удалено за использование номеров эпизодов в их названиях».

