Apple удалила приложение, которое помогало гонконгским протестующим отслеживать передвижения полиции, после того, как на компанию обрушилась с критикой Коммунистическая партия Китая

Компания Apple удалила из App Store приложение HKmap, с помощью которого демонстранты в Гонконге могли делиться информацией о передвижениях полиции. Это случилось после того, как официальное издание Коммунистической партии Китая «Жэньмин жибао» назвало приложение «токсичным» и обвинило Apple в помощи протестующим в Гонконге. Об этом пишет Reuters.

Отметим, что при помощи HKmap пользователи с помощью эмодзи могли отмечать на карте Гонконга различные препятствия для движения, в частности, перекрытые улицы, места, где правоохранители применяют водометы или слезоточивый газ, местоположение систем распознавания лиц.

С точки зрения официального Пекина, приложение HKmap упрощало участие демонстрантов в беспорядках.

«Одобрение приложения со стороны Apple, конечно, помогает дебоширам. Игнорирование фактов — истинное намерение?» — написали 9 октября в «Жэньминь жибао».

На следующий день в Apple внезапно заявили, что изучили, как пользователи используют HKmap, и пришли к выводу, что «оно подвергает опасности полицейских и жителей Гонконга, создает угрозу общественной безопасности». По данным компании, приложение использовали для засад на полицию, а также для совершения нападений на обычных людей в местах, где нет полицейских. При этом в Apple не сообщили, поступала ли к ним «настойчивая просьба» об изъятии приложения от властей Китая, но отметили, что «на программу пожаловалось большое количество пользователей из Гонконга». Любопытно, что удаление приложения произошло всего спустя неделю после того, как оно было одобрено модераторами.

Разработчики HKmap не согласились с решением компании. Они написали в Twitter, что нет никаких доказательств того, что приложение использовали для нападений на полицию, а также подчеркнули, что в отзывах пользователи сообщали о том, что ПО, напротив, помогало им защититься от полицейских дубинок и резиновых пуль. При этом разработчиков возмутило, что компания автоматически зачислила каждого пользователя в преступники.

«Что угодно может быть использовано для противоправных целей, если окажется не в тех руках: Facebook, Instagram, Safari, Telegram, Twitter, Waze, Whatsapp… HKmap предоставляет информацию, публикуемую пользователями, и мы не помогаем незаконной деятельности — наши модераторы удаляют контент, связанный с криминалом, и блокируют соответствующие аккаунты», — указали разработчики, резюмировав, что они крайне разочарованы «политическим решением» Apple, направленным на подавление свободы слова и способствующим нарушениям прав человека в Гонконге.

6. The quoted @Apple‘s App Store Review Guideline is vague, does that include user-generated contents? We are sure there are contents «solicit, promote, or encourage criminal activity» in Facebook, Instagram, Safari, Telegram, Twitter, Waze, Whatsapp, etc. at some point in time. — HKmap.live 全港抗爭即時地圖 (@hkmaplive) 10 октября 2019 г.

8. We once believed the App rejection is simply a bureaucratic f up, but now it is clearly a political decision to suppress freedom and human right in #HongKong. It is disappointing to see US corps such as @Apple, @NBA, @Blizzard_Ent, @TiffanyAndCo act against #freedom — HKmap.live 全港抗爭即時地圖 (@hkmaplive) 10 октября 2019 г.

Критики Apple согласились с позицией создателей приложения, назвав решение «яблочной компании» прогибом перед Китаем.

«HKmap лишь сообщает локальную информацию: перекрытие дорог, слезоточивый газ, присутствие полиции. Оно передает информацию и более ничего», — написала в Twitter профессор техносоциологии и колумнистка газеты New York Times Зейнеп Туфекчи.

Apple rejects a map that only displays Hong Kong locations as illegal? Maybe this really is Apple sucking up to China rather than f bureaucratic screw-up? @HKmaplive only reports locations: road closures, tear gas, police presence. IT REPORTS LOCATIONS AND DOES NOTHING ELSE. https://t.co/xwt4OJ1jaV — zeynep tufekci (@zeynep) October 2, 2019

«Apple и американские компании не должны подчиняться требованиям коммунистического режима помочь им в борьбе с продемократическими активистами», — прокомментировал инцидент сенатор-републиканец Марша Блэкберн.

Старший исследователь по Китаю правозащитной организации Human Rights Watch Майя Ванг, в свою очередь, назвала заявление Apple «неискренним» и «постыдным».



«Возможно, приложение действительно можно было использовать неправильно, однако то, что Apple умолчала о давлении со стороны Пекина в своем заявлении, является еще одним примером того, как мультинациональные компании идут на поводу у китайского правительства», — отметила специалист, напомнив о том, что технологический гигант из Купертино и ранее безоговорочно выполнял требования китайского материкового правительства.

Самих протестующих также возмутило решение американской компании.

«Неужели весь мир должен [лечь] под этот коммунистический мусор?», — написал один из комментаторов онлайн-форума, используемого гонконгскими протестующими .

Reuters указывает, что Apple удалила приложение по всему миру, но оно остается доступным для тех, кто загрузил его ранее. Кроме того, его по-прежнему можно скачать на Android, также программой можно воспользоваться с веб-версии. В Google сообщили изданию, что HKmap не нарушает правила Google Play.

Напоследок отметим, что, помимо инцидента с HKmap, Apple удалила из китайской версии своего магазина приложение издания Quartz, активно освещающего протесты в Гонконге. По словам властей Китая, оно нарушало местный закон о СМИ. Редакция Quartz в ответ на это заявила о том, что они «не приемлют любые проявления госцензуры» и продолжат освещать события, которые происходят в протестном специальном административном районе КНР.

