Аркадная эпопея «198X» с пятью ретроиграми и драматичным сюжетом выйдет на ПК и PS4 20 июня [релизный трейлер]
Разработчики необычной «аркадной эпопеи» 198X опубликовали релизный трейлер и объявили, что игра выйдет на платформах ПК и PS4 уже 20 июня (версии для Xbox One и Nintendo Switch появятся немного позже).
Проект содержит пять аркадных ретроигр в жанрах шутер, рейсинг, платформер, файтинг и RPG, при этом все они объединены сюжетной линией.
Главный герой — подросток из пригорода, который испытывает типичные для своего возраста проблемы. Пытаясь осознать свое место в мире, он находит отдушину в зале игровых автоматов (действие происходит в 80-х годах прошлого века). Побеждая врагов в играх, он становится сильнее, однако грань между играми и реальностью постепенно размывается…
Отметим, что первоначально игра 198X вышла на краудфандинговой платформе Kickstarter, где достигла запланированных целей. Игра создана шведской геймстудией Hi-Bit Studios, авторы которой отличаются любовью к пиксель-арту и золотому веку аркадных игр.
Источник: 198X